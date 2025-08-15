DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 26 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen seien weitgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere im Wesentlichen die gestiegene Bewertung der Tochter Ionos./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 25,26EUR auf Tradegate (15. August 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

