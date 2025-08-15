    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet
    DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 26 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen seien weitgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere im Wesentlichen die gestiegene Bewertung der Tochter Ionos./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 25,26EUR auf Tradegate (15. August 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Karsten Oblinger
    Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


