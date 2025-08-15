    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Hellofresh auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 9 auf 8 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Einbruch bei den Bestellungen sowie das unerwartet schwache Geschäft mit Fertiggerichten in Nordamerika seien in Kombination mit der pessimistischeren Umsatzprognose für 2025 die Gründe für den jüngsten Kursrutsch, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die hohe Kostendisziplin, die gute Cashflow-Entwicklung und die geplanten Aktienrückkäufe schienen sich die Marktteilnehmer aktuell nicht zu interessieren. Der Analyst wartet auf eine Verringerung der Umsatzrückgänge im Kochboxengeschäft sowie eine höhere Wachstumsdynamik bei den Fertiggerichten./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:35 / MESZ


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 6,97EUR auf Tradegate (15. August 2025, 17:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thomas Maul
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,30, was eine Steigerung von +5,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Hellofresh auf 'Halten' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 9 auf 8 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Einbruch bei den Bestellungen sowie das unerwartet schwache Geschäft mit Fertiggerichten in Nordamerika seien in …