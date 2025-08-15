Kursflaute bei Orsted: Aktie auf dem tiefsten Stand seit dem IPO

Analysten sehen jedoch keine schnelle Erholung. Und der nächste Rückschlag folgte am Donnerstag: S&P Global Ratings stufte Orsteds langfristige Bonität auf BBB- herab, nur noch eine Stufe über Ramschniveau. Grund seien Schwierigkeiten bei der Projektfinanzierung und der geplanten Veräußerung der US-Beteiligung am Sunrise-Windpark.

Nach mehr als neun Jahren an der Börse hat das dänische Unternehmen in dieser Woche alle Kursgewinne seit dem IPO wieder eingebüßt. Grund ist ein geplanter Aktientausch zur Kapitalbeschaffung von bis zu 60 Milliarden Dänischen Kronen (rund 9,4 Milliarden US-Dollar). Die Aktie rauschte als Reaktion um mehr als 30 Prozent in den Keller.

Noch vor wenigen Jahren galt Orsted als einer der erfolgreichsten Erneuerbare-Energien-Konzerne der Welt. Die Marktkapitalisierung erreichte 2021 über 90 Milliarden US-Dollar – mehr als der britische Ölkonzern BP wert war. Heute liegt der Wert bei unter 14 Milliarden US-Dollar, die Bewertung fällt auf etwa das Zehnfache der erwarteten Gewinne, rund zwei Drittel unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Seit Februar steht CEO Rasmus Errboe an der Spitze. Er hat Investitionen gekürzt und ein großes Offshore-Projekt in Großbritannien gestrichen, um sich auf kurzfristig profitable Vorhaben zu konzentrieren. Die nun geplante Kapitalerhöhung soll die Finanzstruktur stabilisieren, nachdem US-Politik die Veräußerung von Projektanteilen erschwert hat.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 28,19EUR auf Tradegate (15. August 2025, 17:36 Uhr) gehandelt.





