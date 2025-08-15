    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrsted AktievorwärtsNachrichten zu Orsted

    Horror-Woche für Wind-Aktie

    Kursflaute bei Orsted: Aktie auf dem tiefsten Stand seit dem IPO

    Die dänische Windkraft-Pionier Orsted hat in einer Woche 30 Prozent an Börsenwert verloren. Der neue CEO versucht das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Ihm steht eine schwere Aufgabe bevor.

    Horror-Woche für Wind-Aktie - Kursflaute bei Orsted: Aktie auf dem tiefsten Stand seit dem IPO
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Nach mehr als neun Jahren an der Börse hat das dänische Unternehmen in dieser Woche alle Kursgewinne seit dem IPO wieder eingebüßt. Grund ist ein geplanter Aktientausch zur Kapitalbeschaffung von bis zu 60 Milliarden Dänischen Kronen (rund 9,4 Milliarden US-Dollar). Die Aktie rauschte als Reaktion um mehr als 30 Prozent in den Keller.

    Analysten sehen jedoch keine schnelle Erholung. Und der nächste Rückschlag folgte am Donnerstag: S&P Global Ratings stufte Orsteds langfristige Bonität auf BBB- herab, nur noch eine Stufe über Ramschniveau. Grund seien Schwierigkeiten bei der Projektfinanzierung und der geplanten Veräußerung der US-Beteiligung am Sunrise-Windpark.

    Orsted

    +1,92 %
    -34,62 %
    -28,85 %
    -18,40 %
    -51,96 %
    -74,11 %
    -77,33 %
    -19,48 %
    ISIN:DK0060094928WKN:A0NBLH

    Noch vor wenigen Jahren galt Orsted als einer der erfolgreichsten Erneuerbare-Energien-Konzerne der Welt. Die Marktkapitalisierung erreichte 2021 über 90 Milliarden US-Dollar – mehr als der britische Ölkonzern BP wert war. Heute liegt der Wert bei unter 14 Milliarden US-Dollar, die Bewertung fällt auf etwa das Zehnfache der erwarteten Gewinne, rund zwei Drittel unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

    Seit Februar steht CEO Rasmus Errboe an der Spitze. Er hat Investitionen gekürzt und ein großes Offshore-Projekt in Großbritannien gestrichen, um sich auf kurzfristig profitable Vorhaben zu konzentrieren. Die nun geplante Kapitalerhöhung soll die Finanzstruktur stabilisieren, nachdem US-Politik die Veräußerung von Projektanteilen erschwert hat.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 28,19EUR auf Tradegate (15. August 2025, 17:36 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
