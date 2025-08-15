    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Die TopBrand 2025 "Top 500 Global Brands"-Liste wurde veröffentlicht, wobei Microsoft den ersten Platz belegt.

    Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das 19. China Brand Festival wurde vom 7. bis
    11. August 2025 erfolgreich in Shenzhen veranstaltet. Das diesjährige Thema
    lautet "KI und globale Expansion". Insgesamt 10.000 Gäste haben sich in der
    Stadt der Innovation eingefunden, um an parallelen Foren, der Brand Expo, den
    Entrepreneurs' Sports Games, den Brand Leaders Face-to-Face-Sessions und anderen
    Veranstaltungen teilzunehmen. Mehr als 2.000 Menschen nahmen an der
    Eröffnungsfeier teil.

    Während der Veranstaltung veröffentlichte die TopBrand Union die TopBrand 2025
    "Top 500 Global Brands list", die nun schon im vierten Jahr erscheint. Microsoft
    liegt mit einem Markenwert von 1.062,505 Mrd. USD an erster Stelle, gefolgt von
    NVIDIA mit 1.046,760 Mrd. USD an zweiter Stelle und Apple mit 997,685 Mrd. USD
    an dritter Stelle. Amazon, Alphabet (Google), Saudi Aramco, Walmart, Meta
    (Facebook), Berkshire Hathaway und Broadcom belegten jeweils die Plätze vier bis
    zehn. PetroChina rangiert auf Platz 14 und ist damit die am höchsten bewertete
    chinesische Marke.

    Dr. Wang Yong, Vorsitzender der TopBrand Union und Präsident des China Brand
    Festival, wies darauf hin, dass in der kürzlich veröffentlichten "Fortune 2025
    Global 500"-Liste 130 Unternehmen aus China aufgeführt sind, nur acht weniger
    als in den Vereinigten Staaten. In dieser TopBrand 2025-Rangliste der "Top 500
    Global Brands" ist die Zahl der chinesischen Unternehmen jedoch weniger als halb
    so hoch wie die der US-amerikanischen. Dies zeigt, dass zwischen dem
    Markeneinfluss chinesischer Unternehmen und ihrer Wirtschaftskraft noch immer
    eine große Lücke klafft und dass noch viel zu tun bleibt.

