Die TopBrand 2025 "Top 500 Global Brands"-Liste wurde veröffentlicht, wobei Microsoft den ersten Platz belegt.
Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das 19. China Brand Festival wurde vom 7. bis
11. August 2025 erfolgreich in Shenzhen veranstaltet. Das diesjährige Thema
lautet "KI und globale Expansion". Insgesamt 10.000 Gäste haben sich in der
Stadt der Innovation eingefunden, um an parallelen Foren, der Brand Expo, den
Entrepreneurs' Sports Games, den Brand Leaders Face-to-Face-Sessions und anderen
Veranstaltungen teilzunehmen. Mehr als 2.000 Menschen nahmen an der
Eröffnungsfeier teil.
Während der Veranstaltung veröffentlichte die TopBrand Union die TopBrand 2025
"Top 500 Global Brands list", die nun schon im vierten Jahr erscheint. Microsoft
liegt mit einem Markenwert von 1.062,505 Mrd. USD an erster Stelle, gefolgt von
NVIDIA mit 1.046,760 Mrd. USD an zweiter Stelle und Apple mit 997,685 Mrd. USD
an dritter Stelle. Amazon, Alphabet (Google), Saudi Aramco, Walmart, Meta
(Facebook), Berkshire Hathaway und Broadcom belegten jeweils die Plätze vier bis
zehn. PetroChina rangiert auf Platz 14 und ist damit die am höchsten bewertete
chinesische Marke.
Dr. Wang Yong, Vorsitzender der TopBrand Union und Präsident des China Brand
Festival, wies darauf hin, dass in der kürzlich veröffentlichten "Fortune 2025
Global 500"-Liste 130 Unternehmen aus China aufgeführt sind, nur acht weniger
als in den Vereinigten Staaten. In dieser TopBrand 2025-Rangliste der "Top 500
Global Brands" ist die Zahl der chinesischen Unternehmen jedoch weniger als halb
so hoch wie die der US-amerikanischen. Dies zeigt, dass zwischen dem
Markeneinfluss chinesischer Unternehmen und ihrer Wirtschaftskraft noch immer
eine große Lücke klafft und dass noch viel zu tun bleibt.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750602/The_TopBrand_2025__Top_500_Globa
l_Brands_list__released_Microsoft.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-topb
rand-2025-top-500-global-brands-liste-wurde-veroffentlicht-wobei-microsoft-den-e
rsten-platz-belegt-302531058.html
Pressekontakt:
Yan Zhang,
zhangyan@brandcn.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164939/6097833
OTS: Topbrand Union
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sal-Paradise schrieb 28.07.25, 22:54
mitdiskutieren »
Die aktuelle Bewertung ist, wenn man nur das KGV betrachtet, sicherlich auf einem Top.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728224559-msft-kennzahlenl.jpg
Allerdings sollte man sich dann auch die Entwicklung anderer Kennzahlen wie Umsatz und Cashflow betrachten, die dann eben auch steigen und das hohe KGV zu einem guten Teil fundamental begründen. Die jetzige Bewertung ist übrigens keinesfalls einzigartig, wie uns ein Blick auf diese Tabelle hier beweist:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728225340-msft-kennzahlenl-2.jpg
Wir hatten schon mehrmals hohe KGV-Bewertungen, allerdings mit dem Unterschied, dass die damaligen Umsatz/Cashflow-Zahlen weit geringer ausfielen, was oben gut zu sehen ist. MSFT war in der Regel (fast) immer hoch bewertet und Ausnahmen waren dann immer Glücksmomente, die aufmerksame Kleinanleger nutzen sollten. In wenigen Tagen wissen wir dann jedenfalls, was all das im Abgleich mit den neuen Quartalszahlen an Wert hat.
Sal-Paradise schrieb 28.07.25, 12:46
mitdiskutieren »
Zitat von Magictrader:Alphabet leidet unter Streitigkeiten mit Regierungen und Kartellverfahren, das bremst leider.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was aber längst eingepreist scheint, da es ansonsten (siehe Quartalsbericht) keinerlei fundamentale Gründe für die aktuell moderate Bewertung gibt. Ein Burner wie z.B. YouTube ist meiner Meinung nach kaum vernünftig eingepreist, wenn ich sehe, welches Wachstum hier generiert wird. Das läuft irgendwie nebenher, wobei ich denke viele Experten haben das noch immer nicht vollumfänglich auf dem Schirm, während eine Netflix längst ihre Mondlandung hinter sich bringen konnte. Die Zeit wird es zeigen, ob ich YouTube überinterpretiere oder am Ende Analysten vernünftig werden und diese neue Cashcow neu einpreisen.
Einfach mal recherchieren, welchen immensen Aufwand aka Kosten eine Netflix generiert, während YouTube kleinstmögliche Kosten verursacht und damals für (aus heutiger Sicht) Pfennigbeträge gekauft wurde. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht wenige Kritiker gab, die diesen Deal als schlecht beurteilten. Da fehlte es wohl an Fantasie, was auch heute wieder der Fall zu sein scheint.
PS: Eigentlich ist das hier der MSFT-Thread, weshalb ich alles bezüglich Alphabet an anderer Stelle weiterführen werde. Soll hier ja um MSFT und nicht um einen Mitbewerber gehen.
Sal-Paradise schrieb 28.07.25, 09:37
mitdiskutieren »
---------------------------------------------------------------------------------------
Was die aktuelle Bewertung angeht, ist deine Aussage keinesfalls übertrieben:
MSFT / KGV-BENCH / 28-07-2028
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728092457-msft-kgv-chart.jpg
Oben sieht man den Durchschnitt über 10-Jahre, obwohl das Ergebnis auch bei 5/3-Jahren dasselbe wäre. MSFT ist eine tolle Aktie, jedoch habe ich Gründe, weshalb ich sie aktuell in meinem Blog nicht als Beuteschema für "Perlentaucher" sprich antizyklische Anleger bewerbe. Gegenüber MSFT ist z.B. eine Alphabet oder Adobe ein echter Schnapper (siehe KGV-Benchmarks im Blog).
Quelle: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366109-1/investieren-baerenmarkt-aufbau-langfristigen-aktiendepot-qualitaetstiteln#beitrag_77963815
Sicherlich hinkt der Abgleich auf eine Kennzahl immer ein wenig, aber warum die Aktie gegenüber Alphabet mit dieser extrem hohen Bewertung faktisch als sicherer Hafen und besser skalierbarer interpretiert wird, ist für mich (wenigstens in Teilen) rätselhaft, da GOOG ja letzte Woche mit ihren Quartalszahlen bewiesen hatte, dass sie völlig in der Spur und die eine oder andere Skepsis (Disruption von Google-Search) übertrieben ist. MSFT wird natürlich immer ein Basis-Investment bleiben, so man neben einem Kern-ETF diverse Einzeltitel langfristig besparen/halten möchte. Größere Summen würde ich wohl aktuell eher nicht investieren. Da gibt es andere tolle Titel, die in der Bewertung weitaus attraktiver sind. Also eher einen Aktiensparplan für jene, die die Aktie im Depot haben möchten.
Microsoft - Quartalszahlen / Mittwoch-30/07/2025
EPS geschätzt: 3,38 USD
Umsatz geschätzt: 73.800,9 Mio USD
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte