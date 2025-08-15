    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    Anleger defensiv vor Trump-Putin-Gipfel

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin über eine Lösung im Ukraine-Krieg am Abend sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtiger geworden. Dabei bewegten neue US-Konjunkturdaten kaum.

    Die anfänglich klaren Gewinne des Dax schmolzen am Freitagnachmittag komplett zusammen. Der deutsche Leitindex schloss mit einem Rückgang von 0,07 Prozent bei 24.359,30 Punkten. Daraus resultierte ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent. Der MDax ging am Freitag mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 30.951,69 Zählern aus dem Handel.

    Die Hoffnungen an den Finanzmärkten sind groß, was das Gipfeltreffen der beiden Staatsführer betrifft, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Gleichwohl: Eine einzige beiläufige Bemerkung am Rande der Gespräche könnte deutliche Eskapaden an den Börsen nach sich ziehen, erwartet Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

    Großes Enttäuschungspotenzial gebe es, falls sich die Fronten zwischen den beiden mächtigen Männern verhärteten oder deren Positionen die Ukraine und auch die Europäer vor den Kopf stießen, warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. "Am Montag könnte deshalb sehr viel Ernüchterung am Aktienmarkt eintreten." Sollte es dagegen ernsthafte Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands geben, könnte nicht zuletzt das Thema Wiederaufbau der Ukraine stärker als Anlegerthema in den Fokus rücken./edh/he




