Aktien Frankfurt Schluss
Anleger defensiv vor Trump-Putin-Gipfel
- Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen Vorsicht.
- Dax schloss mit leichtem Rückgang von 0,07 Prozent.
- Gipfeltreffen könnte große Marktreaktionen auslösen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin über eine Lösung im Ukraine-Krieg am Abend sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtiger geworden. Dabei bewegten neue US-Konjunkturdaten kaum.
Die anfänglich klaren Gewinne des Dax schmolzen am Freitagnachmittag komplett zusammen. Der deutsche Leitindex schloss mit einem Rückgang von 0,07 Prozent bei 24.359,30 Punkten. Daraus resultierte ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent. Der MDax ging am Freitag mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 30.951,69 Zählern aus dem Handel.
Die Hoffnungen an den Finanzmärkten sind groß, was das Gipfeltreffen der beiden Staatsführer betrifft, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Gleichwohl: Eine einzige beiläufige Bemerkung am Rande der Gespräche könnte deutliche Eskapaden an den Börsen nach sich ziehen, erwartet Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.
Großes Enttäuschungspotenzial gebe es, falls sich die Fronten zwischen den beiden mächtigen Männern verhärteten oder deren Positionen die Ukraine und auch die Europäer vor den Kopf stießen, warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. "Am Montag könnte deshalb sehr viel Ernüchterung am Aktienmarkt eintreten." Sollte es dagegen ernsthafte Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands geben, könnte nicht zuletzt das Thema Wiederaufbau der Ukraine stärker als Anlegerthema in den Fokus rücken./edh/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"bei 320 abgedreht!" :laugh::laugh:
Bild: 12148_20250814104941_Bildschirmfoto 2025-08-14 um 10
Tageshoch laut Parkettkamera 306,47.
Warum machst du den Lesern hier ständig etwas vor.
Deine Lügen sind einfach unerträglich.
Der Dax hat also nicht an der 320 abgedreht.
Sondern weit vorher. 😜
... und was soll das immer wieder nur darauf hinweisen wie es ist, sich selbst bedauern das es unerträglich ist
statt mal Content zu hier reinstellen
Die Erbärmlichkeit hat mehrere Gesichter, die einen die die unterirdischen Beiträge posten, die anderen die jammern