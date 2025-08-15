    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überwiegend höher vor Trump-Putin-Treffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte steigen vor Trump-Putin-Gipfel.
    • EuroStoxx 50 legt um 0,26% auf 5.448,61 Punkte zu.
    • Anleger hoffen auf Waffenruhe im Ukraine-Konflikt.
    Aktien Europa Schluss - Überwiegend höher vor Trump-Putin-Treffen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag vor dem Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin überwiegend zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent auf 5.448,61 Punkte. Am Nachmittag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA beeinflussten den Kursverlauf kaum. Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex der Euroregion einen Zuwachs von 1,9 Prozent.

    An den Börsen außerhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Der schweizerische SMI legte um 0,61 Prozent auf 12.074,33 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,42 Prozent auf 9.138,90 Zähler nach unten.

    Mit Spannung warten Anleger auf die Begegnung zwischen Trump und Putin in Alaska, bei der es zuvorderst um eine Lösung im Ukraine-Krieg geht. Anleger hoffen auf eine Waffenruhe. Mit Ergebnissen dürfte erst nach US-Börsenschluss zu rechnen sein./ajx/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Schluss Überwiegend höher vor Trump-Putin-Treffen Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag vor dem Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin überwiegend zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent auf 5.448,61 Punkte. Am Nachmittag …