Micron Technology - Aktie rauscht in die Tiefe - 15.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Sie fällt um -4,35 % auf 102,82€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,14 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +12,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +26,54 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,57 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,12 % 1 Monat +5,88 % 3 Monate +26,14 % 1 Jahr +17,81 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,98 Mrd.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der Dow Jones leicht zulegt, dominieren bei den deutschen Indizes die roten Zahlen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt spannende Entwicklungen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

George Soros und David Tepper haben im zweiten Quartal ihre Nvidia-Positionen massiv ausgebaut. Tepper setzte zusätzlich stark auf UnitedHealth und eröffnete eine neue Millionenposition in Intel.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.