Onco-Innovations: 90 % der 0,60 $ Warrants erfolgreich ausgeübt!
Onco-Innovations Ltd. hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Über 90 % der Warrants wurden erfolgreich ausgeübt. Dieser Erfolg bringt nicht nur frisches Kapital, sondern stärkt auch die Finanzierungsstrategie des Unternehmens. Als Spezialist in der Krebsforschung unterstreicht Onco-Innovations seine Innovationskraft und das Vertrauen der Investoren. Trotz der Erfolge bleibt das Unternehmen in der höchsten Risikoklasse gelistet, was Anleger beachten sollten.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations Ltd. hat bekannt gegeben, dass über 90 % der Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,60 $ ausgeübt wurden, was zu einem zusätzlichen Kapitalzufluss führte.
- Die Ausübung der Warrants erstreckte sich über einen Zeitraum von acht Monaten und unterstützt die nicht verwässernden Finanzierungsziele des Unternehmens.
- Das Unternehmen sieht die hohe Umwandlungsquote als Zeichen für das Vertrauen der Aktionäre in die langfristige Vision und die strategische Ausrichtung von Onco-Innovations.
- Onco-Innovations Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore besitzt.
- Die Mitteilung ist eine Marketingkommunikation und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger, wobei auf mögliche Interessenkonflikte hingewiesen wird.
- Es wird darauf hingewiesen, dass der Emittent in der höchsten Risikoklasse für Aktien gelistet ist und dass die finanzielle Situation des Unternehmens defizitär ist, was das Risiko von Kapitalverlusten erhöht.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2050EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
