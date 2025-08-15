Berliner Effektengesellschaft: Halbjahresbericht enthüllt spannende Einblicke!
Die Berliner Effektengesellschaft AG beeindruckt mit einem beachtlichen Wachstum: Ein Plus von 69,3 % im Geschäftsergebnis und ein Jahresüberschuss, der um 70 % auf 26,5 Mio. € gestiegen ist.
Foto: adobe.stock.com
- Die Berliner Effektengesellschaft AG hat das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im Konzern um 69,3 % auf rund 39,4 Mio. € gesteigert.
- Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 70 % auf rund 26,5 Mio. €.
- Die Konzerngesellschaft Tradegate AG erhöhte ihre Handelsumsätze im ersten Halbjahr 2025 um 52,5 % auf gut 244 Milliarden €.
- Die Berliner Effektengesellschaft AG hat bis zum aktuellen Zeitpunkt 49.598 eigene Aktien über die Börse erworben, die zum Jahresende eingezogen werden.
- Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de verfügbar.
- Kontaktinformationen für Investor und Public Relations: Catherine Hughes, Telefon: 030 – 890 21-145, E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de.
ISIN:DE0005221303WKN:522130
