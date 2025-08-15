Lebendiges Grün

Beijing (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von China Daily:



Vor zwei Jahrzehnten schlug Xi Jinping, damals Parteichef der Provinz Zhejiang,

im Dorf Yucun im Kreis Anji erstmals das Konzept vor, dass klares Wasser und

üppige Berge unschätzbare Vermögenswerte sind. Zwanzig Jahre später hat diese

Vision die Region vollständig umgestaltet.



Anji ist vom Steinbruch zum Pionier für grünes Wachstum geworden, hier tragen

Drohnen und Big Data zum Umweltschutz bei. Die saubere Luft und die üppigen

Landschaften haben eine neue Wachstumswelle ausgelöst: Digitale Nomaden, globale

Unternehmer und umweltbewusste Freiberufler lassen sich hier nieder und bringen

frische Ideen und Geschäftsmodelle mit. In Anji wird die Natur nicht nur

erhalten, sondern sie ist auch die Triebkraft für die Zukunft.



Video - https://www.youtube.com/watch?v=z17yIi0l_b4



