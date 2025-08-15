Lebendiges Grün

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Beijing (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von China Daily:

    Vor zwei Jahrzehnten schlug Xi Jinping, damals Parteichef der Provinz Zhejiang,
    im Dorf Yucun im Kreis Anji erstmals das Konzept vor, dass klares Wasser und
    üppige Berge unschätzbare Vermögenswerte sind. Zwanzig Jahre später hat diese
    Vision die Region vollständig umgestaltet.

    Anji ist vom Steinbruch zum Pionier für grünes Wachstum geworden, hier tragen
    Drohnen und Big Data zum Umweltschutz bei. Die saubere Luft und die üppigen
    Landschaften haben eine neue Wachstumswelle ausgelöst: Digitale Nomaden, globale
    Unternehmer und umweltbewusste Freiberufler lassen sich hier nieder und bringen
    frische Ideen und Geschäftsmodelle mit. In Anji wird die Natur nicht nur
    erhalten, sondern sie ist auch die Triebkraft für die Zukunft.

    Video - https://www.youtube.com/watch?v=z17yIi0l_b4

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/visionar
    er-weg-lebendiges-grun-302531100.html

    Pressekontakt:

    Rong Guo 15210952249@139.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/82741/6097845
    OTS: China Daily



