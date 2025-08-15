Visionärer Weg
Lebendiges Grün
Beijing (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von China Daily:
Vor zwei Jahrzehnten schlug Xi Jinping, damals Parteichef der Provinz Zhejiang,
im Dorf Yucun im Kreis Anji erstmals das Konzept vor, dass klares Wasser und
üppige Berge unschätzbare Vermögenswerte sind. Zwanzig Jahre später hat diese
Vision die Region vollständig umgestaltet.
Anji ist vom Steinbruch zum Pionier für grünes Wachstum geworden, hier tragen
Drohnen und Big Data zum Umweltschutz bei. Die saubere Luft und die üppigen
Landschaften haben eine neue Wachstumswelle ausgelöst: Digitale Nomaden, globale
Unternehmer und umweltbewusste Freiberufler lassen sich hier nieder und bringen
frische Ideen und Geschäftsmodelle mit. In Anji wird die Natur nicht nur
erhalten, sondern sie ist auch die Triebkraft für die Zukunft.
