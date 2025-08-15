Enphase Energy Aktie schießt durch die Decke - 15.08.2025

Die Enphase Energy Aktie konnte bisher um +8,93 % auf 29,91€ zulegen. Das sind +2,45 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Enphase Energy ist ein führender Anbieter von Mikro-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, die die Effizienz von Solaranlagen steigern. Mit einer starken Marktstellung in Nordamerika und wachsendem Einfluss international, konkurriert es mit Unternehmen wie SolarEdge und Tesla. Enphase hebt sich durch seine fortschrittlichen Technologien und zuverlässigen Produkte ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Enphase Energy in den letzten drei Monaten Verluste von -35,92 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Enphase Energy Aktie damit um -0,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Enphase Energy auf -59,58 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

Enphase Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,72 % 1 Monat -23,01 % 3 Monate -35,92 % 1 Jahr -72,53 %

Informationen zur Enphase Energy Aktie

Es gibt 131 Mio. Enphase Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Enphase Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Enphase Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Enphase Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.