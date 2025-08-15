Neue Trump-Zölle, Putin, Nvidia: Zeit für Dauer-Bullen, nervös zu werden?

Donald Trump will nächste Woche neue Zölle für Chips von bis zu 300% verhängen - ist es daher Zufall, dass die Nvidia-Aktie heute unter Druck ist und aus dem Aufwärtstrendkanal nach unten bricht? Die Wall Street realisiert langsam, dass Trump mit seinem Staatskapitalismus immer stärker in US-Unternehmen eingreift und nicht nur mit "Export-Zöllen" die Gewinn-Margen der Unternehmen angreift. Bislang haben vor allem die US-Unternehmen die Zölle "geschluckt" - aber das wird man sich nicht mehr lange leisten können! Heute Abend deutscher Zeit das Treffen Trumps mit Putin - dessen Außenminister Lawrow mit einem Sowjetunion-T-Shirt anreist und damit die Haltung der Putin-Delegation klar macht. Kein gutes Vorzeichen für die Gespräche..

