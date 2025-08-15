    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Neue Trump-Zölle, Putin, Nvidia: Zeit für Dauer-Bullen, nervös zu werden?

    Donald Trump will nächste Woche neue Zölle für Chips von bis zu 300% verhängen - ist es daher Zufall, dass die Nvidia-Aktie heute unter Druck ist und aus dem Aufwärtstrendkanal nach unten bricht?

    Donald Trump will nächste Woche neue Zölle für Chips von bis zu 300% verhängen - ist es daher Zufall, dass die Nvidia-Aktie heute unter Druck ist und aus dem Aufwärtstrendkanal nach unten bricht? Die Wall Street realisiert langsam, dass Trump mit seinem Staatskapitalismus immer stärker in US-Unternehmen eingreift und nicht nur mit "Export-Zöllen" die Gewinn-Margen der Unternehmen angreift. Bislang haben vor allem die US-Unternehmen die Zölle "geschluckt" - aber das wird man sich nicht mehr lange leisten können! Heute Abend deutscher Zeit das Treffen Trumps mit Putin - dessen Außenminister Lawrow mit einem Sowjetunion-T-Shirt anreist und damit die Haltung der Putin-Delegation klar macht. Kein gutes Vorzeichen für die Gespräche..

    Hinweise aus Video:

    1. Börsenbrief Fugmann´s Trading Woche - hier Infos

    2. Inflation steigt: Warum die Fed zur Gefahr für die Aktienmärkte wird

     

    Das Video "Neue Trump-Zölle, Putin, Nvidia: Zeit für Dauer-Bullen, nervös zu werden?" sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
