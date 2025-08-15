Aktien New York
Rekord-Euphorie im Dow lässt etwas nach - Techs schwächer
- Dow Jones übertrifft Bestmarke, dann Rückgang.
- Unitedhealth stark, Intel gewinnt durch Staatseinstieg.
- Gipfeltreffen Trump-Putin im Fokus, Hoffnungen auf Frieden.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem Auftakt nach Maß für die Standardwerte-Indizes am New Yorker Aktienmarkt hat die Begeisterung am Freitag etwas nachgelassen. Gleich zum Auftakt hatte der Leitindex Dow Jones Industrial seine acht Monate alte Bestmarke deutlich übertroffen und bis auf fast 45.204 Zähler zugelegt. Gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss betrug der Zuwachs 0,30 Prozent auf 45.044 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte zu Beginn ein Rekordhoch, drehte danach aber ins Minus mit zuletzt 0,14 Prozent auf 6.459 Punkte.
Die Aktien des Krankenversicherers Unitedhealth waren im Dow der stärkste Wert mit einem Plus von fast 14 Prozent nach umfangreichen Aktienkäufen durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway .
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,46 Prozent auf 23.722 Punkte nach unten. Es belasteten Kursverluste von annähernd 14 Prozent für die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters Applied Materials nach einem enttäuschenden Ausblick. Im Sog von Applied Materials rutschten auch Branchenwerte wie Lam Research und KLA um 7 beziehungsweise 8,2 Prozent ab. Der Chipsektor insgesamt stand unter Druck.
Um 6,7 Prozent weiter nach oben ging es für die Aktien des gebeutelten Chipkonzerns Intel . Ein möglicher Staatseinstieg sorgt hier weiter für Fantasie, die dem Kurs am Vortag schon kräftig Schub gegeben hatte. Für Anleger werde Intel vorerst wieder eine Hoffnungsaktie, schrieb Analyst Stacy Rasgon von Bernstein.
Abseits des Aktienmarktes steht am Freitag das Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Kremlchef Wladimir Putin in Alaska im Fokus, bei dem es zuvorderst um eine Lösung im Ukraine-Krieg geht. Anleger hoffen auf eine Waffenruhe. Der Gipfel ist nach Kremlangaben für sechs bis sieben Stunden angesetzt. Mit frühen Ergebnissen noch am Freitag dürfte also kaum zu rechnen sein.
An Konjunkturdaten mangelte es vor dem Wochenschluss nicht. Hier achteten Markteilnehmer unter anderem auf die für den Konsum wichtigen Einzelhandelsumsätze, die etwas weniger als erwartet gestiegen waren. Die Daten zeigten dennoch, dass die US-Haushalte sich mit Ausgaben nicht zurückhielten trotz drohender Zölle, schrieben die Experten von Capital Economics. Das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen für Juli fiel gleichwohl trüber aus als erwartet. Es lasse erkennen, dass die Verbraucher weiter sehr nervös seien mit Blick auf eine steigende Inflation, so die Analysten.
Daten aus der Wirtschaft beobachten Anleger sehr genau, weil sie Interpretationen zur Geldpolitik der Notenbank zulassen. Es wird derzeit damit gerechnet, dass die Fed im September den Leitzins senkt./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,26 % und einem Kurs von 138,6 auf Tradegate (15. August 2025, 19:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +24,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 237,90 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@Timburg
Laut Google: "
"Frontier Markets, auch Grenzmärkte genannt, sind Volkswirtschaften, die wirtschaftlich weiter entwickelt sind als die am wenigsten entwickelten Länder, aber noch nicht die Kriterien für Schwellenländer erfüllen, da sie zu klein, zu illiquide oder zu risikobehaftet sind, um als solche klassifiziert zu werden. Diese Märkte sind Teil der Entwicklungsländer und werden oft als potenzielle zukünftige Emerging Markets angesehen, da sie das Ziel verfolgen, den Status eines Schwellenlandes zu erreichen. Die Bezeichnung wurde 1992 von Farida Khambata, damals bei der International Finance Corporation (IFC), geprägt, um kleinere und weniger zugängliche, aber dennoch investierbare Märkte zu beschreiben.
Frontier Markets unterscheiden sich von den traditionellen Emerging Markets durch geringere Marktkapitalisierung, geringere Liquidität und oft höhere Transaktionskosten. Sie werden von Investoren gesucht, die auf langfristige, hohe Renditen abzielen und gleichzeitig eine geringe Korrelation zu anderen Märkten anstreben. Die Märkte sind typischerweise von einer jungen, wachsenden Bevölkerung geprägt, was ein hohes wirtschaftliches Potenzial verspricht. Beispiele für Länder, die zu den Frontier Markets gehören, sind Vietnam, Kenia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Marokko und Rumänien. Auch kleinere, relativ hoch entwickelte Länder wie die baltischen Staaten oder Island werden manchmal in diese Kategorie eingeordnet, da sie zu klein für den Status eines Emerging Market sind."
Es gibt einen sehr guten Artikel, allerdings hinter der paywall:
1.Eli Lillys Zepbound überholt Novo Nordisks Wegovy in den USA bei wöchentlichen Verschreibungen. Vorteile: Höherer Gewichtsverlust und (aus meiner Sicht entscheidend... viele Patienten bevorzugen Zepbound (Eli Lilly), weil es verträglicher ist. Weniger Probleme bei den üblichen Magen-Darm-Trakt Geschichten wie Übelkeit, Verstopfung oder Erbrechen.
2.In den USA produzieren sogenannte Compounding-Apotheken Nachahmerprodukte. Diese Kopien werden unter Ausnahmeregelungen zu deutlich günstigeren Preisen über Plattformen wie Hims oder Henry Meds verkauft. Seit Ende Mai 2025 von der FDA zwar eingeschränkt, dennoch gibt es Ausnahmen, die offenbar eine unklare Marktsituation schafft. Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des Marktes aus diesen Nachahmerprodukten besteht.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Novo Nordisk ist stärker betroffen als Eli Lilly, da etwa 80% der Kopien Novo betreffen. Eine Theorie: Die US-Regierung lässt das stillschweigend zu, weil es Eli Lilly als US-Unternehmen weniger betroffen ist.
Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.