    First Solar Aktie auf Höhenflug - 15.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die First Solar Aktie bisher um +13,56 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der First Solar Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    First Solar ist ein führender Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, bekannt für Effizienz und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind SunPower und JinkoSolar. Das Unternehmen differenziert sich durch seine innovative Technologie und umweltfreundliche Produktion.

    First Solar Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.08.2025

    Die First Solar Aktie konnte bisher um +13,56 % auf 175,76 zulegen. Das sind +20,99  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von First Solar in den letzten drei Monaten Verluste von -10,79 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Solar Aktie damit um -2,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei First Solar auf -11,17 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

    First Solar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,73 %
    1 Monat +11,39 %
    3 Monate -10,79 %
    1 Jahr -24,76 %

    Informationen zur First Solar Aktie

    Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,59 Mrd.EUR wert.

    First Solar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    First Solar

    +13,18 %
    -3,11 %
    +11,78 %
    -9,44 %
    -24,47 %
    +34,27 %
    +148,61 %
    +229,95 %
    +811,46 %
    ISIN:US3364331070WKN:A0LEKM



