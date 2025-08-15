Börsen Update USA - 15.08. - Dow Jones stark +0,35 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 45.073,62 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +4,85 %, Salesforce +3,79 %, Amgen +2,01 %, Verizon Communications +1,54 %, Merck & Co +1,48 %

Flop-Werte: Cisco Systems -4,89 %, 3M -3,30 %, Goldman Sachs Group -2,34 %, JPMorgan Chase -1,69 %, Walmart -1,38 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:55) bei 23.750,51 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: MercadoLibre +2,96 %, The Trade Desk Registered (A) +2,59 %, T-Mobile US +2,43 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,36 %, Amgen +2,01 %

Flop-Werte: Cisco Systems -4,89 %, Micron Technology -3,87 %, Electronic Arts -3,30 %, Broadcom -3,14 %, Marvell Technology -3,01 %

Der S&P 500 steht bei 6.462,96 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: First Solar +13,66 %, Enphase Energy +12,86 %, Moderna +5,51 %, Unitedhealth Group +4,85 %, Tapestry +4,07 %

Flop-Werte: Nucor -5,05 %, Cisco Systems -4,89 %, Micron Technology -3,87 %, Zebra Technologies (A) -3,48 %, Vistra -3,32 %