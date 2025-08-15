    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    cooldown°earth salue le soutien apporté par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie à matterr / - Les fonds publics et le capital d'intérêt général accélèrent le développement des technol

    Düsseldorf/Berlin (ots) - La fondation à but non lucratif cooldown°earth
    félicite son entreprise portefeuille matterr pour l'octroi d'une subvention par
    le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre du programme FEDER/JTF
    "Produktives.NRW". La ministre de l'Économie et de la Protection du climat, Mona
    Neubaur, a remis la notification de subvention le 6 août à Düsseldorf.

    Afin d'éviter l'exportation de déchets depuis les pays industrialisés, qui pèse
    actuellement de manière particulière sur les pays les plus pauvres du monde,
    matterr a développé une solution brevetée à l'échelle mondiale qui permet de
    transformer à plusieurs reprises les déchets en matières premières de haute
    qualité.

    Grâce à cette subvention, matterr peut accélérer la construction de sa deuxième
    usine, désormais à petite échelle industrielle, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
    Le coeur de la technologie réside dans la dépolymérisation du PET dans des
    conditions douces. Cela permet de décomposer des déchets mixtes tels que les
    emballages multicouches ou les tissus mixtes en leurs composants primaires et de
    remplacer à grande échelle les matières premières fossiles. En ramenant le
    processus à la qualité des matières premières à base de monomères, il permet un
    surcyclage moléculaire : les textiles en polyester, qui ne pouvaient jusqu'à
    présent être recyclés que pour des applications de moindre qualité, permettent
    désormais de fabriquer des produits de la plus haute qualité, non seulement de
    nouveaux textiles, mais aussi des emballages homologués pour le contact
    alimentaire.

    "Il s'agit d'un partenariat unique ", déclare Wolfgang K. Hoever, fondateur. "
    Une fondation à but non lucratif montre la voie, le Land suit - au final, on
    obtient une infrastructure qui transforme des déchets difficilement valorisables
    en un produit green tech circulaire. C'est formidable pour la protection du
    climat et pour la région."

    La subvention accordée à matterr n'est pas seulement la première de ce programme
    de financement, elle est également, avec 30 millions d'euros, le montant maximal
    possible dans le cadre de ce programme. Il est prévu de construire une usine en
    Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont le lancement est prévu en 2027 et qui aura une
    capacité annuelle de 10 000 tonnes.

    cooldown°earth n'est pas bénéficiaire de la subvention, mais un investisseur
    précoce et un facilitateur. Conformément à ses statuts, les revenus potentiels
    de cette participation sont réinvestis dans des projets à but non lucratif liés
    à la protection du climat et de l'environnement.

    Contexte

    - Dans le cadre du programme Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027), le Land de
    Rhénanie-du-Nord-Westphalie et l'UE soutiennent les technologies stratégiques
    afin de les maintenir en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Europe ; les
    premières décisions ont été rendues notamment en faveur de matterr ("
    installation revolPET ") et Greenlyte. La ministre Neubaur a souligné le triple
    avantage pour le climat, l'emploi et la force d'innovation. ( Communiqué de
    presse du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) (https://www.land.nrw/pressemitte
    ilung/recycling-trifft-high-tech-millionenfoerderung-der-eu-fuer-gruene-chemie-i
    m)

    - Dans son communiqué, matterr décrit le montant de la subvention, le calendrier
    et la procédure ; l'installation remplace les précurseurs fossiles du PET par
    des matériaux recyclés de qualité primaire. (Communiqué de presse matterr) (http
    s://docs.google.com/document/d/1M7p-bQeHOTUP3oAir04FYBjGQmeXzVzg/edit?usp=sharin
    g&ouid=113990110430037962310&rtpof=true&sd=true)

    À propos de cooldown°earth :

    La fondation cooldown°earth est une fondation privée à but non lucratif basée à
    Krefeld. Elle a été créée en 2013 par le Dr Annekathrin Edelmann et Wolfgang K.
    Hoever afin de promouvoir la cohésion sociale et la protection du climat. Parmi
    ses projets figure notamment la Digitale Klimaschule (école numérique sur le
    climat), qui aide les écoles à intégrer l'éducation au développement durable
    dans leurs programmes. La fondation encourage le développement de compétences
    pour l'utilisation des nouvelles technologies au service de la durabilité et
    renforce la motivation à utiliser les ressources naturelles de manière
    responsable. www.cooldown.earth (https://cooldown.earth/)

    Pour plus d'informations ou pour toute demande d'interview, veuillez contacter:

    Wolfgang K. Hoever
    -Président de la fondation-
    cooldown°earth foundation
    Tiergartenstr.81
    D-47800 Krefeld
    mailto:presse@cooldown.earth

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/176341/6097859
    OTS: cooldown°earth foundation


