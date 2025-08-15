cooldown°earth salue le soutien apporté par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie à matterr / - Les fonds publics et le capital d'intérêt général accélèrent le développement des technol

Düsseldorf/Berlin (ots) - La fondation à but non lucratif cooldown°earth

félicite son entreprise portefeuille matterr pour l'octroi d'une subvention par

le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre du programme FEDER/JTF

"Produktives.NRW". La ministre de l'Économie et de la Protection du climat, Mona

Neubaur, a remis la notification de subvention le 6 août à Düsseldorf.



Afin d'éviter l'exportation de déchets depuis les pays industrialisés, qui pèse

actuellement de manière particulière sur les pays les plus pauvres du monde,

matterr a développé une solution brevetée à l'échelle mondiale qui permet de

transformer à plusieurs reprises les déchets en matières premières de haute

qualité.





Grâce à cette subvention, matterr peut accélérer la construction de sa deuxièmeusine, désormais à petite échelle industrielle, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.Le coeur de la technologie réside dans la dépolymérisation du PET dans desconditions douces. Cela permet de décomposer des déchets mixtes tels que lesemballages multicouches ou les tissus mixtes en leurs composants primaires et deremplacer à grande échelle les matières premières fossiles. En ramenant leprocessus à la qualité des matières premières à base de monomères, il permet unsurcyclage moléculaire : les textiles en polyester, qui ne pouvaient jusqu'àprésent être recyclés que pour des applications de moindre qualité, permettentdésormais de fabriquer des produits de la plus haute qualité, non seulement denouveaux textiles, mais aussi des emballages homologués pour le contactalimentaire."Il s'agit d'un partenariat unique ", déclare Wolfgang K. Hoever, fondateur. "Une fondation à but non lucratif montre la voie, le Land suit - au final, onobtient une infrastructure qui transforme des déchets difficilement valorisablesen un produit green tech circulaire. C'est formidable pour la protection duclimat et pour la région."La subvention accordée à matterr n'est pas seulement la première de ce programmede financement, elle est également, avec 30 millions d'euros, le montant maximalpossible dans le cadre de ce programme. Il est prévu de construire une usine enRhénanie-du-Nord-Westphalie, dont le lancement est prévu en 2027 et qui aura unecapacité annuelle de 10 000 tonnes.cooldown°earth n'est pas bénéficiaire de la subvention, mais un investisseurprécoce et un facilitateur. Conformément à ses statuts, les revenus potentielsde cette participation sont réinvestis dans des projets à but non lucratif liésà la protection du climat et de l'environnement.Contexte- Dans le cadre du programme Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027), le Land deRhénanie-du-Nord-Westphalie et l'UE soutiennent les technologies stratégiquesafin de les maintenir en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Europe ; lespremières décisions ont été rendues notamment en faveur de matterr ("installation revolPET ") et Greenlyte. La ministre Neubaur a souligné le tripleavantage pour le climat, l'emploi et la force d'innovation. ( Communiqué depresse du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) (https://www.land.nrw/pressemitteilung/recycling-trifft-high-tech-millionenfoerderung-der-eu-fuer-gruene-chemie-im)- Dans son communiqué, matterr décrit le montant de la subvention, le calendrieret la procédure ; l'installation remplace les précurseurs fossiles du PET pardes matériaux recyclés de qualité primaire. (Communiqué de presse matterr) (https://docs.google.com/document/d/1M7p-bQeHOTUP3oAir04FYBjGQmeXzVzg/edit?usp=sharing&ouid=113990110430037962310&rtpof=true&sd=true)À propos de cooldown°earth :La fondation cooldown°earth est une fondation privée à but non lucratif basée àKrefeld. Elle a été créée en 2013 par le Dr Annekathrin Edelmann et Wolfgang K.Hoever afin de promouvoir la cohésion sociale et la protection du climat. Parmises projets figure notamment la Digitale Klimaschule (école numérique sur leclimat), qui aide les écoles à intégrer l'éducation au développement durabledans leurs programmes. La fondation encourage le développement de compétencespour l'utilisation des nouvelles technologies au service de la durabilité etrenforce la motivation à utiliser les ressources naturelles de manièreresponsable. www.cooldown.earth (https://cooldown.earth/)Pour plus d'informations ou pour toute demande d'interview, veuillez contacter:Wolfgang K. Hoever-Président de la fondation-cooldown°earth foundationTiergartenstr.81D-47800 Krefeldmailto:presse@cooldown.earthContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/176341/6097859OTS: cooldown°earth foundation