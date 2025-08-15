cooldown°earth salue le soutien apporté par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie à matterr / - Les fonds publics et le capital d'intérêt général accélèrent le développement des technol
Düsseldorf/Berlin (ots) - La fondation à but non lucratif cooldown°earth
félicite son entreprise portefeuille matterr pour l'octroi d'une subvention par
le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre du programme FEDER/JTF
"Produktives.NRW". La ministre de l'Économie et de la Protection du climat, Mona
Neubaur, a remis la notification de subvention le 6 août à Düsseldorf.
Afin d'éviter l'exportation de déchets depuis les pays industrialisés, qui pèse
actuellement de manière particulière sur les pays les plus pauvres du monde,
matterr a développé une solution brevetée à l'échelle mondiale qui permet de
transformer à plusieurs reprises les déchets en matières premières de haute
qualité.
Grâce à cette subvention, matterr peut accélérer la construction de sa deuxième
usine, désormais à petite échelle industrielle, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Le coeur de la technologie réside dans la dépolymérisation du PET dans des
conditions douces. Cela permet de décomposer des déchets mixtes tels que les
emballages multicouches ou les tissus mixtes en leurs composants primaires et de
remplacer à grande échelle les matières premières fossiles. En ramenant le
processus à la qualité des matières premières à base de monomères, il permet un
surcyclage moléculaire : les textiles en polyester, qui ne pouvaient jusqu'à
présent être recyclés que pour des applications de moindre qualité, permettent
désormais de fabriquer des produits de la plus haute qualité, non seulement de
nouveaux textiles, mais aussi des emballages homologués pour le contact
alimentaire.
"Il s'agit d'un partenariat unique ", déclare Wolfgang K. Hoever, fondateur. "
Une fondation à but non lucratif montre la voie, le Land suit - au final, on
obtient une infrastructure qui transforme des déchets difficilement valorisables
en un produit green tech circulaire. C'est formidable pour la protection du
climat et pour la région."
La subvention accordée à matterr n'est pas seulement la première de ce programme
de financement, elle est également, avec 30 millions d'euros, le montant maximal
possible dans le cadre de ce programme. Il est prévu de construire une usine en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont le lancement est prévu en 2027 et qui aura une
capacité annuelle de 10 000 tonnes.
cooldown°earth n'est pas bénéficiaire de la subvention, mais un investisseur
précoce et un facilitateur. Conformément à ses statuts, les revenus potentiels
de cette participation sont réinvestis dans des projets à but non lucratif liés
à la protection du climat et de l'environnement.
Contexte
- Dans le cadre du programme Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027), le Land de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et l'UE soutiennent les technologies stratégiques
afin de les maintenir en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Europe ; les
premières décisions ont été rendues notamment en faveur de matterr ("
installation revolPET ") et Greenlyte. La ministre Neubaur a souligné le triple
avantage pour le climat, l'emploi et la force d'innovation. ( Communiqué de
presse du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) (https://www.land.nrw/pressemitte
ilung/recycling-trifft-high-tech-millionenfoerderung-der-eu-fuer-gruene-chemie-i
m)
- Dans son communiqué, matterr décrit le montant de la subvention, le calendrier
et la procédure ; l'installation remplace les précurseurs fossiles du PET par
des matériaux recyclés de qualité primaire. (Communiqué de presse matterr) (http
s://docs.google.com/document/d/1M7p-bQeHOTUP3oAir04FYBjGQmeXzVzg/edit?usp=sharin
g&ouid=113990110430037962310&rtpof=true&sd=true)
À propos de cooldown°earth :
La fondation cooldown°earth est une fondation privée à but non lucratif basée à
Krefeld. Elle a été créée en 2013 par le Dr Annekathrin Edelmann et Wolfgang K.
Hoever afin de promouvoir la cohésion sociale et la protection du climat. Parmi
ses projets figure notamment la Digitale Klimaschule (école numérique sur le
climat), qui aide les écoles à intégrer l'éducation au développement durable
dans leurs programmes. La fondation encourage le développement de compétences
pour l'utilisation des nouvelles technologies au service de la durabilité et
renforce la motivation à utiliser les ressources naturelles de manière
responsable. www.cooldown.earth (https://cooldown.earth/)
Pour plus d'informations ou pour toute demande d'interview, veuillez contacter:
Wolfgang K. Hoever
-Président de la fondation-
cooldown°earth foundation
Tiergartenstr.81
D-47800 Krefeld
mailto:presse@cooldown.earth
