cooldown°earth begrüßt NRW-Förderung für matterr / - Öffentliche Mittel und Gemeinwohlkapital beschleunigen Kreislauf-Technologie - (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) - Die gemeinnützige cooldown°earth Stiftung gratuliert

ihrem Portfoliounternehmen matterr zur Förderzusage des Landes

Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms "Produktives.NRW".

Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur übergab den Förderbescheid

am 6. August in Düsseldorf.



Um den Export von Abfällen aus Industrieländern zu vermeiden, der aktuell in

besonderem Maße die ärmsten Länder der Welt belastet, hat matterr eine weltweit

patentierte Lösung entwickelt, die Abfall wiederholt in hochwertigen Rohstoff

zurückverwandeln kann.





Mit der Förderung kann matterr den Aufbau seiner zweiten Anlage, nunmehr im

kleinindustriellen Maßstab, in NRW beschleunigen. Der technologische Kern ist

die Depolymerisation von PET unter milden Bedingungen. So lassen sich auch

Mischabfälle wie Mehrschichtverpackungen oder textile Mischgewebe wieder in ihre

Primärbausteine zerlegen und fossile Rohstoffe in großem Umfang ersetzen, Indem

das Verfahren auf Monomerbasis in Primärstoffqualität zurückführt, ermöglicht es

molekulares Upcycling: Aus Polyestertextilien, die bislang nur für minderwertige

Anwendungen recycelt werden konnten, entstehen nun Produkte in höchster Qualität

- nicht nur neue Textilien, sondern sogar Verpackungen, die für den

Lebensmittelkontakt zugelassen sind.



"Das ist eine einzigartige Partnerschaft", sagt Stifter Wolfgang K. Hoever.

"Eine gemeinnützige Stiftung geht vor, das Land zieht nach - am Ende entsteht

Infrastruktur, die aus schwer verwertbaren Abfällen ein zirkuläres

Greentech-Produkt macht. Das ist großartig für Klimaschutz und Standort."



Die an matterr übergeben Förderzusage ist nicht nur die erste aus diesem

Förderprogramm, sie ist mit 30 Mio. EUR, auch der höchstmögliche Förderbetrag

dieses Förderprogramms. Geplant ist eine NRW-Anlage mit Zielstart 2027 und einer

Jahreskapazität von 10 000 Tonnen.



cooldown°earth ist nicht Empfängerin der Förderung, sondern frühe Investorin und

Möglichmacherin. Potenzielle Erträge aus der Beteiligung fließen satzungsgemäß

zurück in gemeinnützige Klima- und Umweltschutzprojekte .



Hintergrund



- Das Land NRW und die EU fördern im Rahmen Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027)

strategische Technologien, um diese auch in NRW/Europa zu halten; die ersten

Bescheide gingen u. a. an matterr ("revolPET-Anlage") und Greenlyte.

Ministerin Neubaur hob den dreifachen Nutzen für Klima, Jobs und

Innovationskraft hervor. (Presseinformation des Landes NRW) (https://www.land.

nrw/pressemitteilung/recycling-trifft-high-tech-millionenfoerderung-der-eu-fue

r-gruene-chemie-im)

- matterr beschreibt in seiner Mitteilung die Fördersumme, den Zeitplan und das

Verfahren; die Anlage ersetzt fossile PET-Vorprodukte durch Rezyklat in

Primärstoff-Qualität. (Presseinformation matterr) (https://docs.google.com/doc

ument/d/1M7p-bQeHOTUP3oAir04FYBjGQmeXzVzg/edit?usp=sharing&ouid=11399011043003

7962310&rtpof=true&sd=true)



Über cooldown°earth:



Die cooldown°earth foundation ist eine private, gemeinnützige Stiftung mit Sitz

in Krefeld. Sie wurde 2013 von Dr. Annekathrin Edelmann und Wolfgang K. Hoever

gegründet, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Klimaschutz zu fördern. Zu

ihren Projekten gehört u. a. die Digitale Klimaschule , die Schulen unterstützt,

Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Unterricht zu integrieren. Die

Stiftung fördert den Aufbau von Kompetenzen für die Nutzung neuer Technologien

im Dienste der Nachhaltigkeit und stärkt die Motivation für einen schonenden

Umgang mit den Ressourcen der Natur. http://www.cooldown.earth/



