    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    cooldown°earth begrüßt NRW-Förderung für matterr / - Öffentliche Mittel und Gemeinwohlkapital beschleunigen Kreislauf-Technologie - (FOTO)

    Düsseldorf/Berlin (ots) - Die gemeinnützige cooldown°earth Stiftung gratuliert
    ihrem Portfoliounternehmen matterr zur Förderzusage des Landes
    Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms "Produktives.NRW".
    Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur übergab den Förderbescheid
    am 6. August in Düsseldorf.

    Um den Export von Abfällen aus Industrieländern zu vermeiden, der aktuell in
    besonderem Maße die ärmsten Länder der Welt belastet, hat matterr eine weltweit
    patentierte Lösung entwickelt, die Abfall wiederholt in hochwertigen Rohstoff
    zurückverwandeln kann.

    Mit der Förderung kann matterr den Aufbau seiner zweiten Anlage, nunmehr im
    kleinindustriellen Maßstab, in NRW beschleunigen. Der technologische Kern ist
    die Depolymerisation von PET unter milden Bedingungen. So lassen sich auch
    Mischabfälle wie Mehrschichtverpackungen oder textile Mischgewebe wieder in ihre
    Primärbausteine zerlegen und fossile Rohstoffe in großem Umfang ersetzen, Indem
    das Verfahren auf Monomerbasis in Primärstoffqualität zurückführt, ermöglicht es
    molekulares Upcycling: Aus Polyestertextilien, die bislang nur für minderwertige
    Anwendungen recycelt werden konnten, entstehen nun Produkte in höchster Qualität
    - nicht nur neue Textilien, sondern sogar Verpackungen, die für den
    Lebensmittelkontakt zugelassen sind.

    "Das ist eine einzigartige Partnerschaft", sagt Stifter Wolfgang K. Hoever.
    "Eine gemeinnützige Stiftung geht vor, das Land zieht nach - am Ende entsteht
    Infrastruktur, die aus schwer verwertbaren Abfällen ein zirkuläres
    Greentech-Produkt macht. Das ist großartig für Klimaschutz und Standort."

    Die an matterr übergeben Förderzusage ist nicht nur die erste aus diesem
    Förderprogramm, sie ist mit 30 Mio. EUR, auch der höchstmögliche Förderbetrag
    dieses Förderprogramms. Geplant ist eine NRW-Anlage mit Zielstart 2027 und einer
    Jahreskapazität von 10 000 Tonnen.

    cooldown°earth ist nicht Empfängerin der Förderung, sondern frühe Investorin und
    Möglichmacherin. Potenzielle Erträge aus der Beteiligung fließen satzungsgemäß
    zurück in gemeinnützige Klima- und Umweltschutzprojekte .

    Hintergrund

    - Das Land NRW und die EU fördern im Rahmen Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027)
    strategische Technologien, um diese auch in NRW/Europa zu halten; die ersten
    Bescheide gingen u. a. an matterr ("revolPET-Anlage") und Greenlyte.
    Ministerin Neubaur hob den dreifachen Nutzen für Klima, Jobs und
    Innovationskraft hervor. (Presseinformation des Landes NRW) (https://www.land.
    nrw/pressemitteilung/recycling-trifft-high-tech-millionenfoerderung-der-eu-fue
    r-gruene-chemie-im)
    - matterr beschreibt in seiner Mitteilung die Fördersumme, den Zeitplan und das
    Verfahren; die Anlage ersetzt fossile PET-Vorprodukte durch Rezyklat in
    Primärstoff-Qualität. (Presseinformation matterr) (https://docs.google.com/doc
    ument/d/1M7p-bQeHOTUP3oAir04FYBjGQmeXzVzg/edit?usp=sharing&ouid=11399011043003
    7962310&rtpof=true&sd=true)

    Über cooldown°earth:

    Die cooldown°earth foundation ist eine private, gemeinnützige Stiftung mit Sitz
    in Krefeld. Sie wurde 2013 von Dr. Annekathrin Edelmann und Wolfgang K. Hoever
    gegründet, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Klimaschutz zu fördern. Zu
    ihren Projekten gehört u. a. die Digitale Klimaschule , die Schulen unterstützt,
    Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Unterricht zu integrieren. Die
    Stiftung fördert den Aufbau von Kompetenzen für die Nutzung neuer Technologien
    im Dienste der Nachhaltigkeit und stärkt die Motivation für einen schonenden
    Umgang mit den Ressourcen der Natur. http://www.cooldown.earth/

    Für weitere Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte:

    Wolfgang K. Hoever
    -Stiftungsvorstand-
    cooldown°earth foundation
    Tiergartenstr.81
    D-47800 Krefeld
    mailto:presse@cooldown.earth

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176341/6097862
    OTS: cooldown°earth foundation




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    cooldown°earth begrüßt NRW-Förderung für matterr / - Öffentliche Mittel und Gemeinwohlkapital beschleunigen Kreislauf-Technologie - (FOTO) Die gemeinnützige cooldown°earth Stiftung gratuliert ihrem Portfoliounternehmen matterr zur Förderzusage des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms "Produktives.NRW". Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur übergab …