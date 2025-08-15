cooldown°earth begrüßt NRW-Förderung für matterr / - Öffentliche Mittel und Gemeinwohlkapital beschleunigen Kreislauf-Technologie - (FOTO)
Düsseldorf/Berlin (ots) - Die gemeinnützige cooldown°earth Stiftung gratuliert
ihrem Portfoliounternehmen matterr zur Förderzusage des Landes
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms "Produktives.NRW".
Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur übergab den Förderbescheid
am 6. August in Düsseldorf.
Um den Export von Abfällen aus Industrieländern zu vermeiden, der aktuell in
besonderem Maße die ärmsten Länder der Welt belastet, hat matterr eine weltweit
patentierte Lösung entwickelt, die Abfall wiederholt in hochwertigen Rohstoff
zurückverwandeln kann.
Mit der Förderung kann matterr den Aufbau seiner zweiten Anlage, nunmehr im
kleinindustriellen Maßstab, in NRW beschleunigen. Der technologische Kern ist
die Depolymerisation von PET unter milden Bedingungen. So lassen sich auch
Mischabfälle wie Mehrschichtverpackungen oder textile Mischgewebe wieder in ihre
Primärbausteine zerlegen und fossile Rohstoffe in großem Umfang ersetzen, Indem
das Verfahren auf Monomerbasis in Primärstoffqualität zurückführt, ermöglicht es
molekulares Upcycling: Aus Polyestertextilien, die bislang nur für minderwertige
Anwendungen recycelt werden konnten, entstehen nun Produkte in höchster Qualität
- nicht nur neue Textilien, sondern sogar Verpackungen, die für den
Lebensmittelkontakt zugelassen sind.
"Das ist eine einzigartige Partnerschaft", sagt Stifter Wolfgang K. Hoever.
"Eine gemeinnützige Stiftung geht vor, das Land zieht nach - am Ende entsteht
Infrastruktur, die aus schwer verwertbaren Abfällen ein zirkuläres
Greentech-Produkt macht. Das ist großartig für Klimaschutz und Standort."
Die an matterr übergeben Förderzusage ist nicht nur die erste aus diesem
Förderprogramm, sie ist mit 30 Mio. EUR, auch der höchstmögliche Förderbetrag
dieses Förderprogramms. Geplant ist eine NRW-Anlage mit Zielstart 2027 und einer
Jahreskapazität von 10 000 Tonnen.
cooldown°earth ist nicht Empfängerin der Förderung, sondern frühe Investorin und
Möglichmacherin. Potenzielle Erträge aus der Beteiligung fließen satzungsgemäß
zurück in gemeinnützige Klima- und Umweltschutzprojekte .
Hintergrund
- Das Land NRW und die EU fördern im Rahmen Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027)
strategische Technologien, um diese auch in NRW/Europa zu halten; die ersten
Bescheide gingen u. a. an matterr ("revolPET-Anlage") und Greenlyte.
Ministerin Neubaur hob den dreifachen Nutzen für Klima, Jobs und
Innovationskraft hervor. (Presseinformation des Landes NRW) (https://www.land.
nrw/pressemitteilung/recycling-trifft-high-tech-millionenfoerderung-der-eu-fue
r-gruene-chemie-im)
- matterr beschreibt in seiner Mitteilung die Fördersumme, den Zeitplan und das
Verfahren; die Anlage ersetzt fossile PET-Vorprodukte durch Rezyklat in
Primärstoff-Qualität. (Presseinformation matterr) (https://docs.google.com/doc
ument/d/1M7p-bQeHOTUP3oAir04FYBjGQmeXzVzg/edit?usp=sharing&ouid=11399011043003
7962310&rtpof=true&sd=true)
Über cooldown°earth:
Die cooldown°earth foundation ist eine private, gemeinnützige Stiftung mit Sitz
in Krefeld. Sie wurde 2013 von Dr. Annekathrin Edelmann und Wolfgang K. Hoever
gegründet, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Klimaschutz zu fördern. Zu
ihren Projekten gehört u. a. die Digitale Klimaschule , die Schulen unterstützt,
Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Unterricht zu integrieren. Die
Stiftung fördert den Aufbau von Kompetenzen für die Nutzung neuer Technologien
im Dienste der Nachhaltigkeit und stärkt die Motivation für einen schonenden
Umgang mit den Ressourcen der Natur. http://www.cooldown.earth/
Für weitere Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte:
Wolfgang K. Hoever
-Stiftungsvorstand-
cooldown°earth foundation
Tiergartenstr.81
D-47800 Krefeld
mailto:presse@cooldown.earth
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176341/6097862
OTS: cooldown°earth foundation
