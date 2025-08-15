cooldown°earth celebra la subvención de Renania del Norte-Westfalia para matterr / - Los fondos públicos y el capital de interés público aceleran la tecnología circular - (FOTO)

Düsseldorf/Berlín (ots) - La fundación sin ánimo de lucro cooldown°earth

felicita a su empresa de cartera matterr por la concesión de la subvención del

estado federado de Renania del Norte-Westfalia en el marco del programa EFRE/JTF

"Produktives.NRW". La ministra de Economía y Protección del Clima, Mona Neubaur,

entregó la notificación de la subvención el 6 de agosto en Düsseldorf.



Con el fin de evitar la exportación de residuos desde los países

industrializados, que actualmente afecta especialmente a los países más pobres

del mundo, matterr ha desarrollado una solución patentada a nivel mundial que

permite convertir los residuos en materias primas de alta calidad de forma

repetida.





Gracias a esta subvención, matterr podrá acelerar la construcción de su segunda

planta, ahora a escala industrial pequeña, en Renania del Norte-Westfalia. El

núcleo tecnológico es la despolimerización del PET en condiciones suaves. De

este modo, los residuos mixtos, como los envases multicapa o los tejidos mixtos,

pueden descomponerse en sus componentes primarios y sustituir en gran medida a

las materias primas fósiles. Al devolver el proceso a la calidad de la materia

prima mediante monómeros, se hace posible el suprarreciclaje molecular: a partir

de tejidos de poliéster, que hasta ahora solo podían reciclarse para

aplicaciones de baja calidad, ahora se crean productos de la más alta calidad,

no solo nuevos tejidos, sino incluso envases aptos para el contacto con

alimentos.



"Se trata de una colaboración única", afirma el fundador Wolfgang K. Hoever.

"Una fundación sin ánimo de lucro da el primer paso, el estado le sigue y, al

final, se crea una infraestructura que convierte residuos difíciles de reciclar

en un producto ecológico circular. Esto es fantástico para la protección del

clima y para la región".



La subvención concedida a matterr no solo es la primera de este programa de

ayudas, sino que, con 30 millones de euros, también es la de mayor cuantía

posible dentro de este programa. Está prevista la construcción de una planta en

Renania del Norte-Westfalia, cuya puesta en marcha está prevista para 2027 y que

tendrá una capacidad anual de 10 000 toneladas.



cooldown°earth no es beneficiaria de la subvención, sino una de las primeras

inversoras y facilitadoras. Los posibles ingresos de la participación se

reinvierten, de acuerdo con los estatutos, en proyectos sin ánimo de lucro

relacionados con la protección del clima y el medio ambiente.



Antecedentes



-El estado federado de Renania del Norte-Westfalia y la UE promueven tecnologías

estratégicas en el marco de Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027) con el fin de

mantenerlas en Renania del Norte-Westfalia y Europa; las primeras resoluciones

se enviaron, entre otros, a matterr ("planta revolPET") y Greenlyte. La ministra

Neubaur destacó el triple beneficio para el clima, el empleo y la capacidad de

innovación. (Comunicado de prensa del estado federado de Renania del

Norte-Westfalia) (https://www.land.nrw/pressemitteilung/recycling-trifft-high-te

ch-millionenfoerderung-der-eu-fuer-gruene-chemie-im)



-matterr describe en su comunicado la cuantía de la subvención, el calendario y

el procedimiento; la planta sustituye los preproductos de PET fósiles por

material reciclado con calidad de materia prima. (Comunicado de prensa de

matterr) (https://docs.google.com/document/d/1M7p-bQeHOTUP3oAir04FYBjGQmeXzVzg/e

dit?usp=sharing&ouid=113990110430037962310&rtpof=true&sd=true)



Acerca de cooldown°earth:



La fundación cooldown°earth es una fundación privada sin ánimo de lucro con sede

en Krefeld. Fue fundada en 2013 por la Dra. Annekathrin Edelmann y Wolfgang K.

Hoever con el objetivo de promover la cohesión social y la protección del clima.

Entre sus proyectos se encuentra, entre otros, la Escuela Digital del Clima, que

ayuda a los centros educativos a integrar la educación para el desarrollo

sostenible en sus clases. La fundación fomenta el desarrollo de competencias

para el uso de nuevas tecnologías al servicio de la sostenibilidad y refuerza la

motivación para hacer un uso responsable de los recursos naturales.

http://www.cooldown.earth/



