    cooldown°earth celebra la subvención de Renania del Norte-Westfalia para matterr / - Los fondos públicos y el capital de interés público aceleran la tecnología circular - (FOTO)

    Düsseldorf/Berlín (ots) - La fundación sin ánimo de lucro cooldown°earth
    felicita a su empresa de cartera matterr por la concesión de la subvención del
    estado federado de Renania del Norte-Westfalia en el marco del programa EFRE/JTF
    "Produktives.NRW". La ministra de Economía y Protección del Clima, Mona Neubaur,
    entregó la notificación de la subvención el 6 de agosto en Düsseldorf.

    Con el fin de evitar la exportación de residuos desde los países
    industrializados, que actualmente afecta especialmente a los países más pobres
    del mundo, matterr ha desarrollado una solución patentada a nivel mundial que
    permite convertir los residuos en materias primas de alta calidad de forma
    repetida.

    Gracias a esta subvención, matterr podrá acelerar la construcción de su segunda
    planta, ahora a escala industrial pequeña, en Renania del Norte-Westfalia. El
    núcleo tecnológico es la despolimerización del PET en condiciones suaves. De
    este modo, los residuos mixtos, como los envases multicapa o los tejidos mixtos,
    pueden descomponerse en sus componentes primarios y sustituir en gran medida a
    las materias primas fósiles. Al devolver el proceso a la calidad de la materia
    prima mediante monómeros, se hace posible el suprarreciclaje molecular: a partir
    de tejidos de poliéster, que hasta ahora solo podían reciclarse para
    aplicaciones de baja calidad, ahora se crean productos de la más alta calidad,
    no solo nuevos tejidos, sino incluso envases aptos para el contacto con
    alimentos.

    "Se trata de una colaboración única", afirma el fundador Wolfgang K. Hoever.
    "Una fundación sin ánimo de lucro da el primer paso, el estado le sigue y, al
    final, se crea una infraestructura que convierte residuos difíciles de reciclar
    en un producto ecológico circular. Esto es fantástico para la protección del
    clima y para la región".

    La subvención concedida a matterr no solo es la primera de este programa de
    ayudas, sino que, con 30 millones de euros, también es la de mayor cuantía
    posible dentro de este programa. Está prevista la construcción de una planta en
    Renania del Norte-Westfalia, cuya puesta en marcha está prevista para 2027 y que
    tendrá una capacidad anual de 10 000 toneladas.

    cooldown°earth no es beneficiaria de la subvención, sino una de las primeras
    inversoras y facilitadoras. Los posibles ingresos de la participación se
    reinvierten, de acuerdo con los estatutos, en proyectos sin ánimo de lucro
    relacionados con la protección del clima y el medio ambiente.

    Antecedentes

    -El estado federado de Renania del Norte-Westfalia y la UE promueven tecnologías
    estratégicas en el marco de Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027) con el fin de
    mantenerlas en Renania del Norte-Westfalia y Europa; las primeras resoluciones
    se enviaron, entre otros, a matterr ("planta revolPET") y Greenlyte. La ministra
    Neubaur destacó el triple beneficio para el clima, el empleo y la capacidad de
    innovación. (Comunicado de prensa del estado federado de Renania del
    Norte-Westfalia) (https://www.land.nrw/pressemitteilung/recycling-trifft-high-te
    ch-millionenfoerderung-der-eu-fuer-gruene-chemie-im)

    -matterr describe en su comunicado la cuantía de la subvención, el calendario y
    el procedimiento; la planta sustituye los preproductos de PET fósiles por
    material reciclado con calidad de materia prima. (Comunicado de prensa de
    matterr) (https://docs.google.com/document/d/1M7p-bQeHOTUP3oAir04FYBjGQmeXzVzg/e
    dit?usp=sharing&ouid=113990110430037962310&rtpof=true&sd=true)

    Acerca de cooldown°earth:

    La fundación cooldown°earth es una fundación privada sin ánimo de lucro con sede
    en Krefeld. Fue fundada en 2013 por la Dra. Annekathrin Edelmann y Wolfgang K.
    Hoever con el objetivo de promover la cohesión social y la protección del clima.
    Entre sus proyectos se encuentra, entre otros, la Escuela Digital del Clima, que
    ayuda a los centros educativos a integrar la educación para el desarrollo
    sostenible en sus clases. La fundación fomenta el desarrollo de competencias
    para el uso de nuevas tecnologías al servicio de la sostenibilidad y refuerza la
    motivación para hacer un uso responsable de los recursos naturales.
    http://www.cooldown.earth/

    Para más información o solicitudes de entrevistas, póngase en contacto con:

    Wolfgang K. Hoever
    -Presidente de la fundación-
    cooldown°earth foundation
    Tiergartenstr.81
    D-47800 Krefeld
    mailto:presse@cooldown.earth

