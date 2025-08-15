Devisen
Euro steigt über 1,17 US-Dollar
- Euro steigt über 1,17 Dollar vor Gipfeltreffen
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1688 Dollar fest
- Anleger hoffen auf Waffenruhe im Ukraine-Konflikt
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist vor dem USA-Russland-Gipfeltreffen über 1,17 US-Dollar gestiegen. Am Freitag kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel zuletzt 1,1703 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1688 (Donnerstag: 1,1690) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8555 (0,85543) Euro gekostet.
An US-Konjunkturdaten mangelte es vor dem Wochenschluss nicht. Der Euro bekam dadurch eher Auftrieb. Markteilnehmer achteten etwa auf die für den Konsum wichtigen Einzelhandelsumsätze, die etwas weniger als erwartet gestiegen waren. Die Daten zeigten dennoch, dass die US-Haushalte sich mit Ausgaben trotz drohender Zölle nicht zurückhielten, schrieben die Experten von Capital Economics.
Das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen für Juli fiel gleichwohl trüber aus als erwartet. Es lasse erkennen, dass die Verbraucher weiter sehr nervös seien mit Blick auf eine steigende Inflation, so die Analysten.
Die Finanzmärkte schauen nun auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, bei dem es um eine Lösung im Ukraine-Krieg geht. Anleger hoffen auf eine Waffenruhe. Der Gipfel ist nach Kremlangaben für sechs bis sieben Stunden angesetzt. Mit frühen Ergebnissen noch am Freitag dürfte also kaum zu rechnen sein./ajx/he
Danke für die Einschätzung.
Ich sehe aktuell ebenfalls, dass EUR/USD in einer engen Spanne um 1,156 pendelt. Mein kurzfristiger Bias bleibt aber leicht abwärtsgerichtet, solange der Bereich um 1,16–1,1640 nicht nachhaltig überwunden wird. Die bisherigen Anläufe in dieser Zone wurden eher abverkauft, was für mich ein Hinweis ist, dort verstärkt auf Reaktionen zu achten.
Für meine laufende Short‑Position sind vor allem zwei Punkte entscheidend:
- Die Unterstützungszone um 1,15 ist mehrfach bestätigt und könnte beim nächsten Anlauf brüchig werden.
- Makroseitig kommt aktuell wenig Rückenwind für den Euro – schwache deutsche Auftragsdaten und vorsichtige US‑Notenbankstimmen stützen eher den Dollar.
Solange sich das technische Bild nicht klar dreht, bleibe ich daher in der Position. Ein Ausstieg käme für mich nur in Frage, wenn wir den Widerstand um 1,1640 dynamisch und mit Volumen hinter uns lassen.
Ich dokumentiere solche Trades und die dahinterstehenden Überlegungen laufend in meinem kleinen Trading‑Journal hier im Forum – wer mag, kann da gerne mitlesen.
Vielen Dank für die ausführliche Analyse und die klaren Chartmarken – finde ich immer sehr hilfreich, um das eigene Bild mit anderen Einschätzungen abzugleichen.
Für mich persönlich ist der Bereich um 1,1570 aktuell eine entscheidende Zone. Nach meinem Regelwerk ist der Bruch darunter in Verbindung mit dem vorangegangenen Abwärtsschub ein deutliches Verkaufssignal gewesen. Solche Marken nutze ich gern, um Positionen mit engem Risiko aufzubauen. Sollte der Kurs allerdings wieder nachhaltig über diese Zone steigen, wäre das für mich ein Hinweis, den Short zu überdenken.
Ihre genannten Unterstützungen bei 1,1530 und 1,1494 habe ich ebenfalls auf dem Schirm. Das sind für mich potenzielle Zielbereiche, an denen ich Teilgewinne realisieren oder die Position komplett schließen würde – je nachdem, wie sich das Momentum bis dahin entwickelt.
Was mir an Ihrer Prognose besonders gefällt, ist die klare Definition möglicher Tagesspannen. Solche Orientierungen helfen enorm, nicht jedem kleinen Zucken im Chart hinterherzulaufen, sondern auf klarere Bewegungen zu warten.
Ich dokumentiere meine Trades und Gedanken hier im Forum Schritt für Schritt, um für mich selbst und Mitleser eine nachvollziehbare Linie zu schaffen. Wer meine Umsetzungen in Echtzeit mitverfolgen möchte, findet mein Wikifolio „Handeln mit Plan“ hier: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf4domegap#feed