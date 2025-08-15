    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCisco Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cisco Systems

    Cisco Systems Aktie crasht -5,28 % - 15.08.2025

    Am 15.08.2025 ist die Cisco Systems Aktie, bisher, um -5,28 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cisco Systems Aktie.

    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Cisco Systems ist ein globaler Marktführer in Netzwerktechnologie, bekannt für seine innovativen Lösungen in Hardware und Software. Hauptkonkurrenten sind Huawei und Juniper Networks. Cisco's Stärke liegt in seiner umfassenden Produktpalette und starken Markenpräsenz.

    Cisco Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.08.2025

    Die Cisco Systems Aktie ist bisher um -5,28 % auf 56,36 gefallen. Das sind -3,14  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Cisco Systems-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,51 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,91 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

    Cisco Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,02 %
    1 Monat +2,07 %
    3 Monate +5,51 %
    1 Jahr +35,63 %

    Informationen zur Cisco Systems Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 223,26 Mrd.EUR wert.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der Dow Jones leicht zulegt, dominieren bei den deutschen Indizes die roten Zahlen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt spannende Entwicklungen.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Cisco Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cisco Systems

    -5,30 %
    -1,61 %
    +2,40 %
    +6,26 %
    +36,45 %
    +30,60 %
    +65,03 %
    +127,79 %
    +275,22 %
