Trump und Putin zum Gipfel in Alaska eingetroffen

ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind zu ihrem Gipfeltreffen in Alaska eingetroffen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie beide gleichzeitig in Anchorage aus ihren Flugzeugen stiegen und sich mit einem Handschlag begrüßten und über einen roten Teppich liefen.

Das Treffen in Alaska ist die erste persönliche Begegnung zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und Putin seit mehr als vier Jahren. Nach der russischen Invasion im Februar 2022 herrschte unter Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden weitgehend Funkstille - die USA wurden zum wichtigsten Unterstützer der ukrainischen Verteidiger.