Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Cisco Systems
Tagesperformance: -4,90 %
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 1
Performance 1M: +2,07 %
Performance 1M: +2,07 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,81 %
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 2
Performance 1M: +5,88 %
Performance 1M: +5,88 %
Electronic Arts
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 3
Performance 1M: +20,63 %
Performance 1M: +20,63 %
Starbucks
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 4
Performance 1M: -0,56 %
Performance 1M: -0,56 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 5
Performance 1M: +7,94 %
Performance 1M: +7,94 %
Shopify
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 6
Performance 1M: +23,88 %
Performance 1M: +23,88 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 7
Performance 1M: -2,89 %
Performance 1M: -2,89 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 8
Performance 1M: -1,93 %
Performance 1M: -1,93 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 9
Performance 1M: +2,98 %
Performance 1M: +2,98 %
Cintas
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 10
Performance 1M: +1,92 %
Performance 1M: +1,92 %
Palantir
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 11
Performance 1M: +22,54 %
Performance 1M: +22,54 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 12
Performance 1M: -3,01 %
Performance 1M: -3,01 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 13
Performance 1M: -32,25 %
Performance 1M: -32,25 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 14
Performance 1M: +8,60 %
Performance 1M: +8,60 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 15
Performance 1M: +13,44 %
Performance 1M: +13,44 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 16
Performance 1M: +9,29 %
Performance 1M: +9,29 %
Tesla
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 17
Performance 1M: +6,28 %
Performance 1M: +6,28 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 18
Performance 1M: +13,11 %
Performance 1M: +13,11 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 19
Performance 1M: +22,47 %
Performance 1M: +22,47 %
Paccar
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 20
Performance 1M: +4,66 %
Performance 1M: +4,66 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 21
Performance 1M: +0,39 %
Performance 1M: +0,39 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte