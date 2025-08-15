Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
First Solar
Tagesperformance: +12,17 %
Platz 1
Performance 1M: +11,39 %
Enphase Energy
Tagesperformance: +10,92 %
Platz 2
Performance 1M: -23,01 %
Nucor
Tagesperformance: -5,31 %
Platz 3
Performance 1M: +9,86 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 4
Performance 1M: +2,07 %
NextEra Energy
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 5
Performance 1M: -3,27 %
Moderna
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 6
Performance 1M: -18,45 %
AES
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 7
Performance 1M: +2,92 %
Tapestry
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 8
Performance 1M: -5,72 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 9
Performance 1M: -11,47 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 10
Performance 1M: +5,88 %
Electronic Arts
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 11
Performance 1M: +20,63 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 12
Performance 1M: +2,33 %
NRG Energy
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 13
Performance 1M: +1,19 %
Vistra
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 14
Performance 1M: +4,30 %
Starbucks
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 15
Performance 1M: -0,56 %
Salesforce
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 16
Performance 1M: -9,55 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 17
Performance 1M: -4,87 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 18
Performance 1M: -7,89 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 19
Performance 1M: +1,64 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 20
Performance 1M: -4,23 %
Capital One Financial
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 21
Performance 1M: +0,53 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 22
Performance 1M: +6,99 %
3M
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 23
Performance 1M: -0,85 %
Globe Life
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 24
Performance 1M: +15,46 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 25
Performance 1M: -2,12 %
Consolidated Edison
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 26
Performance 1M: +1,94 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 27
Performance 1M: +18,47 %
Parker-Hannifin
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 28
Performance 1M: +5,03 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 29
Performance 1M: -32,25 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 30
Performance 1M: +9,29 %
