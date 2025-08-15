Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Nasdaq schwächer
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.450 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.712 Punkten 0,5 Prozent im Minus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1701 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8546 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 3.339 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 91,73 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 66,13 US-Dollar, das waren 71 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Laut Google: "
"Frontier Markets, auch Grenzmärkte genannt, sind Volkswirtschaften, die wirtschaftlich weiter entwickelt sind als die am wenigsten entwickelten Länder, aber noch nicht die Kriterien für Schwellenländer erfüllen, da sie zu klein, zu illiquide oder zu risikobehaftet sind, um als solche klassifiziert zu werden. Diese Märkte sind Teil der Entwicklungsländer und werden oft als potenzielle zukünftige Emerging Markets angesehen, da sie das Ziel verfolgen, den Status eines Schwellenlandes zu erreichen. Die Bezeichnung wurde 1992 von Farida Khambata, damals bei der International Finance Corporation (IFC), geprägt, um kleinere und weniger zugängliche, aber dennoch investierbare Märkte zu beschreiben.
Frontier Markets unterscheiden sich von den traditionellen Emerging Markets durch geringere Marktkapitalisierung, geringere Liquidität und oft höhere Transaktionskosten. Sie werden von Investoren gesucht, die auf langfristige, hohe Renditen abzielen und gleichzeitig eine geringe Korrelation zu anderen Märkten anstreben. Die Märkte sind typischerweise von einer jungen, wachsenden Bevölkerung geprägt, was ein hohes wirtschaftliches Potenzial verspricht. Beispiele für Länder, die zu den Frontier Markets gehören, sind Vietnam, Kenia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Marokko und Rumänien. Auch kleinere, relativ hoch entwickelte Länder wie die baltischen Staaten oder Island werden manchmal in diese Kategorie eingeordnet, da sie zu klein für den Status eines Emerging Market sind."
Es gibt einen sehr guten Artikel, allerdings hinter der paywall:
1.Eli Lillys Zepbound überholt Novo Nordisks Wegovy in den USA bei wöchentlichen Verschreibungen. Vorteile: Höherer Gewichtsverlust und (aus meiner Sicht entscheidend... viele Patienten bevorzugen Zepbound (Eli Lilly), weil es verträglicher ist. Weniger Probleme bei den üblichen Magen-Darm-Trakt Geschichten wie Übelkeit, Verstopfung oder Erbrechen.
2.In den USA produzieren sogenannte Compounding-Apotheken Nachahmerprodukte. Diese Kopien werden unter Ausnahmeregelungen zu deutlich günstigeren Preisen über Plattformen wie Hims oder Henry Meds verkauft. Seit Ende Mai 2025 von der FDA zwar eingeschränkt, dennoch gibt es Ausnahmen, die offenbar eine unklare Marktsituation schafft. Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des Marktes aus diesen Nachahmerprodukten besteht.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Novo Nordisk ist stärker betroffen als Eli Lilly, da etwa 80% der Kopien Novo betreffen. Eine Theorie: Die US-Regierung lässt das stillschweigend zu, weil es Eli Lilly als US-Unternehmen weniger betroffen ist.
Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.