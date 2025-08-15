    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gespräch zwischen Trump und Putin läuft noch

    Für Sie zusammengefasst
    • Gipfeltreffen Trump und Putin läuft noch in Anchorage.
    • US-Außenminister Rubio und Witkoff sind dabei.
    • Erweiterte Gespräche vor Pressekonferenz möglich.

    ANCHORAGE (dpa-AFX) - Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin läuft nach Angaben des Weißen Hauses noch. Der Republikaner, US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff befinden sich weiterhin hinter verschlossenen Türen mit Putin und der russischen Delegation auf dem Militärstützpunkt in Anchorage, wie das Weiße Haus auf der Plattform X mit Stand 13.25 Uhr Ortszeit postete.

    Journalisten, die sich auf dem Militärstützpunkt befinden, erwarteten außerdem, dass vor einer geplanten gemeinsamen Pressekonferenz noch ein erweitertes Treffen mit anderen Mitarbeitern stattfinden könnte./rin/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Gespräch zwischen Trump und Putin läuft noch Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin läuft nach Angaben des Weißen Hauses noch. Der Republikaner, US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff befinden sich weiterhin hinter …