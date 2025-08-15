IKB Deutsche Industriebank Akt: Starkes Wachstum trotz Herausforderungen
Die IKB Deutsche Industriebank AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Wachstumszahlen. Mit einem Neugeschäftsvolumen von 1,3 Mrd. € erzielte die Bank eine bemerkenswerte Steigerung von 30 %. Der Konzernüberschuss vor Steuern stieg auf 36 Mio. €, was die positive Entwicklung unterstreicht. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern kletterte auf 10,3 %, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Die Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich auf 77 Mio. €, beeinflusst durch Einmaleffekte und gestiegene Personalkosten. Die Risikovorsorge brachte einen Ertrag von 4 Mio. €, während die NPA-Quote auf 2,0 % sank. Die harte Kernkapitalquote blieb stabil bei 19,3 %, ebenso die Leverage Ratio bei 7,6 %.
- IKB Deutsche Industriebank AG hat im ersten Halbjahr 2025 das Neugeschäftsvolumen auf 1,3 Mrd. € gesteigert, was einer Erhöhung von 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Konzernüberschuss vor Steuern stieg auf 36 Mio. €, verglichen mit 32 Mio. € im Vorjahr.
- Die Eigenkapitalrendite nach Steuern erhöhte sich auf 10,3 % (Vorjahr: 7,6 %).
- Die Verwaltungsaufwendungen stiegen auf 77 Mio. €, beeinflusst durch Einmaleffekte aus einem IT-Dienstleisterwechsel und gestiegene Personalkosten.
- Die Risikovorsorge ergab einen Ertrag von 4 Mio. €, im Gegensatz zu einem Aufwand von 13 Mio. € im Vorjahr, bei einer gesunkenen NPA-Quote von 2,0 %.
- Die harte Kernkapitalquote (CET 1 transitional) blieb stabil bei 19,3 %, und die Leverage Ratio blieb unverändert bei 7,6 %.
