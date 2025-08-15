    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIKB Deutsche Industriebank Akt AktievorwärtsNachrichten zu IKB Deutsche Industriebank Akt
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    IKB Surges in Profit & Business Volume Despite H1 2025 Challenges

    IKB Deutsche Industriebank AG demonstrates impressive financial strides, with notable increases in business volume and profitability, reflecting its strategic prowess and operational resilience.

    IKB Surges in Profit & Business Volume Despite H1 2025 Challenges
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance
    • IKB Deutsche Industriebank AG increased its new business volume to €1.3 billion in the first half of 2025, up from €1.0 billion in the previous year.
    • Profit before taxes rose to €36 million, compared to €32 million in the prior year.
    • Return on equity after tax improved to 10.3%, up from 7.6% the previous year.
    • Administrative expenses increased to €77 million due to one-off effects from an IT service provider change and higher personnel costs.
    • Risk provisions saw a net release of €4 million, with a reduced non-performing asset ratio of 2.0%.
    • The Common Equity Tier 1 ratio remained stable at 19.3%, and the leverage ratio was unchanged at 7.6%.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IKB Surges in Profit & Business Volume Despite H1 2025 Challenges IKB Deutsche Industriebank AG demonstrates impressive financial strides, with notable increases in business volume and profitability, reflecting its strategic prowess and operational resilience.