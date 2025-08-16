Vantage Foundation kooperiert mit Blue Dragon Children's Foundation zum Schutz von Kindern und zur Prävention von Menschenhandel
Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire) - Die Vantage Foundation hat ihr Engagement fÃ¼r
den Kinderschutz durch die Blue Dragon Children's Foundation in Vietnam
verstÃ¤rkt. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Rettung von Kindern vor
Menschenhandel und Ausbeutung und bietet ihnen Sicherheit, Bildung und einen Weg
in eine bessere Zukunft.
Blue Dragon ist weithin fÃ¼r seinen ganzheitlichen Ansatz bekannt: Kinder aus
gefÃ¤hrlichen Situationen zu retten, ihnen langfristige UnterstÃ¼tzung zu bieten
und durch AufklÃ¤rung und Ã–ffentlichkeitsarbeit Menschenhandel zu verhindern.
Viele gefÃ¤hrdete Jugendliche kommen aus lÃ¤ndlichen Gebieten und suchen Arbeit in
den StÃ¤dten, wo sie besonders anfÃ¤llig fÃ¼r die falschen Versprechungen von
MenschenhÃ¤ndlern sind. Blue Dragon arbeitet mit Schulen und Gemeinschaften
zusammen, um Kinder in der Schule zu halten, sie durch AufklÃ¤rung vor
Menschenhandel zu schÃ¼tzen und Familien zu befÃ¤higen, ihre Kinder zu schÃ¼tzen.
den Kinderschutz durch die Blue Dragon Children's Foundation in Vietnam
verstÃ¤rkt. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Rettung von Kindern vor
Menschenhandel und Ausbeutung und bietet ihnen Sicherheit, Bildung und einen Weg
in eine bessere Zukunft.
Blue Dragon ist weithin fÃ¼r seinen ganzheitlichen Ansatz bekannt: Kinder aus
gefÃ¤hrlichen Situationen zu retten, ihnen langfristige UnterstÃ¼tzung zu bieten
und durch AufklÃ¤rung und Ã–ffentlichkeitsarbeit Menschenhandel zu verhindern.
Viele gefÃ¤hrdete Jugendliche kommen aus lÃ¤ndlichen Gebieten und suchen Arbeit in
den StÃ¤dten, wo sie besonders anfÃ¤llig fÃ¼r die falschen Versprechungen von
MenschenhÃ¤ndlern sind. Blue Dragon arbeitet mit Schulen und Gemeinschaften
zusammen, um Kinder in der Schule zu halten, sie durch AufklÃ¤rung vor
Menschenhandel zu schÃ¼tzen und Familien zu befÃ¤higen, ihre Kinder zu schÃ¼tzen.
"MenschenhÃ¤ndler nutzen Hoffnungen aus", sagt Michael Brosowski, GrÃ¼nder von
Blue Dragon. "Wenn Familien informiert sind, wird diese Hoffnung zur StÃ¤rke,
nicht zur SchwÃ¤che."
Bei einem kÃ¼rzlichen Besuch des Blue Dragon-Zentrums in Hanoi hatten die
Freiwilligen der Vantage Foundation direkten Kontakt zu den Kindern und
Mitarbeitern. Das Team half bei der Zubereitung von Mahlzeiten und teilte diese
mit den Kindern des Zentrums, wodurch Momente der Freude, Ermutigung und
Verbundenheit geschaffen wurden.
"Diese Momente erinnern uns daran, dass Heilung oft mit etwas so Einfachem wie
einer gemeinsamen Mahlzeit und einem freundlichen Wort beginnt", berichtet
Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation.
Neben den RettungsmaÃŸnahmen bietet Blue Dragon Obdachlosen und
unterprivilegierten Kindern eine kostenlose Ausbildung an, um ihnen zu helfen,
ihren akademischen RÃ¼ckstand aufzuholen und sich wieder in die normale Schule zu
integrieren. Die Vantage Foundation unterstÃ¼tzt die Ausweitung dieser Programme,
damit mehr Kinder Zugang zu Sicherheit, Bildung und langfristiger UnterstÃ¼tzung
erhalten.
"Wir glauben, dass ein dauerhafter Wandel mit WÃ¼rde und Chancen beginnt", fÃ¼gt
Steven Xie hinzu. "Der ganzheitliche, auf den Menschen ausgerichtete Ansatz von
Blue Dragon ist sehr inspirierend, und wir fÃ¼hlen uns geehrt, unseren Beitrag
dazu leisten zu dÃ¼rfen."
Mit dieser Zusammenarbeit bekrÃ¤ftigt die Vantage Foundation ihr Engagement fÃ¼r
den Schutz gefÃ¤hrdeter Kinder, die Verhinderung des Menschenhandels und den
Aufbau sicherer Gemeinschaften. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Vision
wider: Jedes Kind muss die Chance haben, ohne Ausbeutung aufzuwachsen, und die
Mittel und MÃ¶glichkeiten haben, sich frei zu entfalten.
Informationen zur Vantage Foundation
Die Vantage Foundation ist eine unabhÃ¤ngige gemeinnÃ¼tzige Organisation, die 2023
im McLaren Technology Centre im Vereinigten KÃ¶nigreich gegrÃ¼ndet wurde. Die
Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter
Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das
Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fÃ¶rdern.
Weitere Informationen finden Sie auf https://www.vantage.foundation/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2751262/Vantage_Foundation_Partners_Blue_
Dragon_Children_s_Foundation_Protect_Children_Prevent.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundati
on-kooperiert-mit-blue-dragon-childrens-foundation-zum-schutz-von-kindern-und-zu
r-pravention-von-menschenhandel-302531434.html
Pressekontakt:
Steven Xie,
Executive Director,
Vantage Foundation,
steven.xie@vantage.foundation
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172206/6097891
OTS: Vantage Foundation
Blue Dragon. "Wenn Familien informiert sind, wird diese Hoffnung zur StÃ¤rke,
nicht zur SchwÃ¤che."
Bei einem kÃ¼rzlichen Besuch des Blue Dragon-Zentrums in Hanoi hatten die
Freiwilligen der Vantage Foundation direkten Kontakt zu den Kindern und
Mitarbeitern. Das Team half bei der Zubereitung von Mahlzeiten und teilte diese
mit den Kindern des Zentrums, wodurch Momente der Freude, Ermutigung und
Verbundenheit geschaffen wurden.
"Diese Momente erinnern uns daran, dass Heilung oft mit etwas so Einfachem wie
einer gemeinsamen Mahlzeit und einem freundlichen Wort beginnt", berichtet
Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation.
Neben den RettungsmaÃŸnahmen bietet Blue Dragon Obdachlosen und
unterprivilegierten Kindern eine kostenlose Ausbildung an, um ihnen zu helfen,
ihren akademischen RÃ¼ckstand aufzuholen und sich wieder in die normale Schule zu
integrieren. Die Vantage Foundation unterstÃ¼tzt die Ausweitung dieser Programme,
damit mehr Kinder Zugang zu Sicherheit, Bildung und langfristiger UnterstÃ¼tzung
erhalten.
"Wir glauben, dass ein dauerhafter Wandel mit WÃ¼rde und Chancen beginnt", fÃ¼gt
Steven Xie hinzu. "Der ganzheitliche, auf den Menschen ausgerichtete Ansatz von
Blue Dragon ist sehr inspirierend, und wir fÃ¼hlen uns geehrt, unseren Beitrag
dazu leisten zu dÃ¼rfen."
Mit dieser Zusammenarbeit bekrÃ¤ftigt die Vantage Foundation ihr Engagement fÃ¼r
den Schutz gefÃ¤hrdeter Kinder, die Verhinderung des Menschenhandels und den
Aufbau sicherer Gemeinschaften. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Vision
wider: Jedes Kind muss die Chance haben, ohne Ausbeutung aufzuwachsen, und die
Mittel und MÃ¶glichkeiten haben, sich frei zu entfalten.
Informationen zur Vantage Foundation
Die Vantage Foundation ist eine unabhÃ¤ngige gemeinnÃ¼tzige Organisation, die 2023
im McLaren Technology Centre im Vereinigten KÃ¶nigreich gegrÃ¼ndet wurde. Die
Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter
Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das
Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fÃ¶rdern.
Weitere Informationen finden Sie auf https://www.vantage.foundation/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2751262/Vantage_Foundation_Partners_Blue_
Dragon_Children_s_Foundation_Protect_Children_Prevent.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundati
on-kooperiert-mit-blue-dragon-childrens-foundation-zum-schutz-von-kindern-und-zu
r-pravention-von-menschenhandel-302531434.html
Pressekontakt:
Steven Xie,
Executive Director,
Vantage Foundation,
steven.xie@vantage.foundation
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172206/6097891
OTS: Vantage Foundation
Autor folgen