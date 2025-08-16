Vantage Foundation kooperiert mit Blue Dragon Children's Foundation zum Schutz von Kindern und zur Prävention von Menschenhandel

Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire) - Die Vantage Foundation hat ihr Engagement fÃ¼r

den Kinderschutz durch die Blue Dragon Children's Foundation in Vietnam

verstÃ¤rkt. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Rettung von Kindern vor

Menschenhandel und Ausbeutung und bietet ihnen Sicherheit, Bildung und einen Weg

in eine bessere Zukunft.



Blue Dragon ist weithin fÃ¼r seinen ganzheitlichen Ansatz bekannt: Kinder aus

gefÃ¤hrlichen Situationen zu retten, ihnen langfristige UnterstÃ¼tzung zu bieten

und durch AufklÃ¤rung und Ã–ffentlichkeitsarbeit Menschenhandel zu verhindern.

Viele gefÃ¤hrdete Jugendliche kommen aus lÃ¤ndlichen Gebieten und suchen Arbeit in

den StÃ¤dten, wo sie besonders anfÃ¤llig fÃ¼r die falschen Versprechungen von

MenschenhÃ¤ndlern sind. Blue Dragon arbeitet mit Schulen und Gemeinschaften

zusammen, um Kinder in der Schule zu halten, sie durch AufklÃ¤rung vor

Menschenhandel zu schÃ¼tzen und Familien zu befÃ¤higen, ihre Kinder zu schÃ¼tzen.





"MenschenhÃ¤ndler nutzen Hoffnungen aus", sagt Michael Brosowski, GrÃ¼nder von

Blue Dragon. "Wenn Familien informiert sind, wird diese Hoffnung zur StÃ¤rke,

nicht zur SchwÃ¤che."



Bei einem kÃ¼rzlichen Besuch des Blue Dragon-Zentrums in Hanoi hatten die

Freiwilligen der Vantage Foundation direkten Kontakt zu den Kindern und

Mitarbeitern. Das Team half bei der Zubereitung von Mahlzeiten und teilte diese

mit den Kindern des Zentrums, wodurch Momente der Freude, Ermutigung und

Verbundenheit geschaffen wurden.



"Diese Momente erinnern uns daran, dass Heilung oft mit etwas so Einfachem wie

einer gemeinsamen Mahlzeit und einem freundlichen Wort beginnt", berichtet

Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation.



Neben den RettungsmaÃŸnahmen bietet Blue Dragon Obdachlosen und

unterprivilegierten Kindern eine kostenlose Ausbildung an, um ihnen zu helfen,

ihren akademischen RÃ¼ckstand aufzuholen und sich wieder in die normale Schule zu

integrieren. Die Vantage Foundation unterstÃ¼tzt die Ausweitung dieser Programme,

damit mehr Kinder Zugang zu Sicherheit, Bildung und langfristiger UnterstÃ¼tzung

erhalten.



"Wir glauben, dass ein dauerhafter Wandel mit WÃ¼rde und Chancen beginnt", fÃ¼gt

Steven Xie hinzu. "Der ganzheitliche, auf den Menschen ausgerichtete Ansatz von

Blue Dragon ist sehr inspirierend, und wir fÃ¼hlen uns geehrt, unseren Beitrag

dazu leisten zu dÃ¼rfen."



Mit dieser Zusammenarbeit bekrÃ¤ftigt die Vantage Foundation ihr Engagement fÃ¼r

den Schutz gefÃ¤hrdeter Kinder, die Verhinderung des Menschenhandels und den

Aufbau sicherer Gemeinschaften. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Vision

wider: Jedes Kind muss die Chance haben, ohne Ausbeutung aufzuwachsen, und die

Mittel und MÃ¶glichkeiten haben, sich frei zu entfalten.



Informationen zur Vantage Foundation



Die Vantage Foundation ist eine unabhÃ¤ngige gemeinnÃ¼tzige Organisation, die 2023

im McLaren Technology Centre im Vereinigten KÃ¶nigreich gegrÃ¼ndet wurde. Die

Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter

Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das

Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fÃ¶rdern.



Weitere Informationen finden Sie auf https://www.vantage.foundation/



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2751262/Vantage_Foundation_Partners_Blue_

Dragon_Children_s_Foundation_Protect_Children_Prevent.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundati

on-kooperiert-mit-blue-dragon-childrens-foundation-zum-schutz-von-kindern-und-zu

r-pravention-von-menschenhandel-302531434.html



Pressekontakt:



Steven Xie,

Executive Director,

Vantage Foundation,

steven.xie@vantage.foundation



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172206/6097891

OTS: Vantage Foundation







