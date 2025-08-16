    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vantage Foundation kooperiert mit Blue Dragon Children's Foundation zum Schutz von Kindern und zur Prävention von Menschenhandel

    Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire) - Die Vantage Foundation hat ihr Engagement fÃ¼r
    den Kinderschutz durch die Blue Dragon Children's Foundation in Vietnam
    verstÃ¤rkt. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Rettung von Kindern vor
    Menschenhandel und Ausbeutung und bietet ihnen Sicherheit, Bildung und einen Weg
    in eine bessere Zukunft.

    Blue Dragon ist weithin fÃ¼r seinen ganzheitlichen Ansatz bekannt: Kinder aus
    gefÃ¤hrlichen Situationen zu retten, ihnen langfristige UnterstÃ¼tzung zu bieten
    und durch AufklÃ¤rung und Ã–ffentlichkeitsarbeit Menschenhandel zu verhindern.
    Viele gefÃ¤hrdete Jugendliche kommen aus lÃ¤ndlichen Gebieten und suchen Arbeit in
    den StÃ¤dten, wo sie besonders anfÃ¤llig fÃ¼r die falschen Versprechungen von
    MenschenhÃ¤ndlern sind. Blue Dragon arbeitet mit Schulen und Gemeinschaften
    zusammen, um Kinder in der Schule zu halten, sie durch AufklÃ¤rung vor
    Menschenhandel zu schÃ¼tzen und Familien zu befÃ¤higen, ihre Kinder zu schÃ¼tzen.

    "MenschenhÃ¤ndler nutzen Hoffnungen aus", sagt Michael Brosowski, GrÃ¼nder von
    Blue Dragon. "Wenn Familien informiert sind, wird diese Hoffnung zur StÃ¤rke,
    nicht zur SchwÃ¤che."

    Bei einem kÃ¼rzlichen Besuch des Blue Dragon-Zentrums in Hanoi hatten die
    Freiwilligen der Vantage Foundation direkten Kontakt zu den Kindern und
    Mitarbeitern. Das Team half bei der Zubereitung von Mahlzeiten und teilte diese
    mit den Kindern des Zentrums, wodurch Momente der Freude, Ermutigung und
    Verbundenheit geschaffen wurden.

    "Diese Momente erinnern uns daran, dass Heilung oft mit etwas so Einfachem wie
    einer gemeinsamen Mahlzeit und einem freundlichen Wort beginnt", berichtet
    Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation.

    Neben den RettungsmaÃŸnahmen bietet Blue Dragon Obdachlosen und
    unterprivilegierten Kindern eine kostenlose Ausbildung an, um ihnen zu helfen,
    ihren akademischen RÃ¼ckstand aufzuholen und sich wieder in die normale Schule zu
    integrieren. Die Vantage Foundation unterstÃ¼tzt die Ausweitung dieser Programme,
    damit mehr Kinder Zugang zu Sicherheit, Bildung und langfristiger UnterstÃ¼tzung
    erhalten.

    "Wir glauben, dass ein dauerhafter Wandel mit WÃ¼rde und Chancen beginnt", fÃ¼gt
    Steven Xie hinzu. "Der ganzheitliche, auf den Menschen ausgerichtete Ansatz von
    Blue Dragon ist sehr inspirierend, und wir fÃ¼hlen uns geehrt, unseren Beitrag
    dazu leisten zu dÃ¼rfen."

    Mit dieser Zusammenarbeit bekrÃ¤ftigt die Vantage Foundation ihr Engagement fÃ¼r
    den Schutz gefÃ¤hrdeter Kinder, die Verhinderung des Menschenhandels und den
    Aufbau sicherer Gemeinschaften. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Vision
    wider: Jedes Kind muss die Chance haben, ohne Ausbeutung aufzuwachsen, und die
    Mittel und MÃ¶glichkeiten haben, sich frei zu entfalten.

    Informationen zur Vantage Foundation

    Die Vantage Foundation ist eine unabhÃ¤ngige gemeinnÃ¼tzige Organisation, die 2023
    im McLaren Technology Centre im Vereinigten KÃ¶nigreich gegrÃ¼ndet wurde. Die
    Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter
    Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das
    Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fÃ¶rdern.

    Weitere Informationen finden Sie auf https://www.vantage.foundation/

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2751262/Vantage_Foundation_Partners_Blue_
    Dragon_Children_s_Foundation_Protect_Children_Prevent.jpg

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundati
    on-kooperiert-mit-blue-dragon-childrens-foundation-zum-schutz-von-kindern-und-zu
    r-pravention-von-menschenhandel-302531434.html

    Pressekontakt:

    Steven Xie,
    Executive Director,
    Vantage Foundation,
    steven.xie@vantage.foundation

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172206/6097891
    OTS: Vantage Foundation




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Vantage Foundation kooperiert mit Blue Dragon Children's Foundation zum Schutz von Kindern und zur Prävention von Menschenhandel Die Vantage Foundation hat ihr Engagement fÃ¼r den Kinderschutz durch die Blue Dragon Children's Foundation in Vietnam verstÃ¤rkt. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Rettung von Kindern vor Menschenhandel und Ausbeutung und bietet ihnen …