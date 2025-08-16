TAG: Größeres Portfolio, höhere Dividende 2026 in Aussicht!
TAG Immobilien AG expandiert in Polen: Mit dem Erwerb von 5.300 Neubauwohnungen in den größten Städten des Landes setzt das Unternehmen auf Wachstum und stärkt seine Marktposition.
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
- TAG Immobilien AG hat eine Vereinbarung zum Erwerb von ca. 5.300 Neubauwohnungen in Polen für PLN 2.405 Mio. (ca. EUR 565 Mio.) unterzeichnet.
- Die Wohnungen befinden sich in den sechs größten Städten Polens, darunter Warschau, Breslau und Posen, und die Transaktion wird nach Genehmigung durch die polnische Kartellbehörde im dritten oder vierten Quartal 2025 vollzogen.
- Nach dem Ankauf wird TAG ein Portfolio von ca. 8.700 Mietwohnungen in Polen besitzen und plant, bis Ende 2028 ca. 10.000 Mietwohnungen zu erreichen.
- Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 wird die Ausschüttungsquote für die Dividende auf mindestens 50% des FFO I erhöht, erstmals für das Geschäftsjahr 2026.
- Die zu erwerbenden Wohnungen haben eine Nutzfläche von ca. 177.700 qm und sind nahezu voll vermietet mit einem Leerstand von nur ca. 2%.
- Polens Wohnungsmarkt zeigt eine erhebliche Wohnungsknappheit, was zu einem Anstieg der Verkaufspreise und Mieten in den letzten Jahren geführt hat, und die TAG sieht weiterhin Wachstumsmöglichkeiten in diesem Markt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei TAG Immobilien ist am 11.11.2025.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.032,26PKT (-0,64 %).
-2,33 %
+7,12 %
+8,82 %
+14,34 %
+8,97 %
+43,42 %
-30,82 %
+55,03 %
+117,23 %
ISIN:DE0008303504WKN:830350
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte