    Putin lobt Gespräch mit Trump als konstruktiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin zieht positives Fazit nach Gipfel in Alaska.
    • Gespräche mit Trump waren konstruktiv und inhaltsreich.
    • Direkte Kontakte zwischen Putin und Trump aufgebaut.

    ANCHORAGE (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach dem Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ein positives Fazit des Gipfels gezogen. Die Gespräche seien konstruktiv und inhaltsreich verlaufen, sagte Putin in Anchorage bei einer Pressekonferenz, bei der er zuerst das Wort erhielt. "Wir haben mit Herrn Trump gute direkte Kontakte aufgebaut", sagte Putin. Die Verhandlungen dauerten demnach 2 Stunden und 45 Minuten./mau/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
