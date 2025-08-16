    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Putin

    Mit Trump hätte es keinen Ukraine-Krieg gegeben

    • Putin: Trump hätte Ukraine-Krieg verhindert.
    • Guter Kontakt zwischen Putin und Trump betont.
    • Russland will ehrlich Krise beenden, so Putin.

    ANCHORAGE (dpa-AFX) - Mit einem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus wäre der Ukraine-Krieg nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin nicht ausgebrochen. Das betonte Putin bei einer Pressekonferenz nach einem mehrstündigen Treffen mit Trump in Anchorage in Alaska und hob seinen guten Kontakt zum US-Präsidenten hervor. Der russische Präsident erklärte, dass Moskau "ehrlich interessiert" an einem Ende der Krise sei./cha/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

