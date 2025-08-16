    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Putin sieht Chancen für wirtschaftlichen Austausch mit USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin sieht Chancen für mehr Handel mit den USA.
    • Handelsvolumen wuchs unter neuer US-Regierung um 20%.
    • Investitionspartnerschaft zwischen Russland und USA möglich.

    ANCHORAGE (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht Chancen für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA. Das Handelsvolumen sei zwar immer noch eher symbolisch, es sei aber unter der neuen US-Regierung um 20 Prozent gewachsen. Das sagte Putin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump nach ihrem Gipfel in Alaska. Eine russisch-amerikanische Investitionspartnerschaft habe großes Potenzial./fko/DP/zb



