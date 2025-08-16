    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zur Deutschen Bahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Eigentümer Bund verantwortlich für Bahn-Drama.
    • Jahrzehntelang falsche Weichenstellungen durch Bund.
    • CSU-Minister haben Bahn kaputtgespart, andere Länder besser.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Deutschen Bahn:

    Der Eigentümer des Unternehmens Deutsche Bahn ist schuld an diesem Drama, das manchmal ein Debakel und Desaster ist. Der Eigentümer ist der Bund, und der stellte jahrzehntelang die Weichen falsch. Vor allem die CSU-Verkehrsminister Ramsauer, Dobrindt und Scheuer sparten die Bahn kaputt. Während andere Staaten vormachten, wie das geht - ein modernes, leistungsfähiges, pünktliches Schienennetz -, stieg Deutschland als einstige Bahn-Nation ab./yyzz/DP/men



