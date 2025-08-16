    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Putin und Trump beantworten keine Presse-Fragen nach Gipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin und Trump treten ohne Fragen vor die Presse.
    • Treffen dauerte 2 Stunden und 45 Minuten.
    • Keine Waffenruhe im Ukraine-Konflikt verkündet.

    ANCHORAGE (dpa-AFX) - Nach ihren direkten Gesprächen sind der russische Präsident Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump in Alaska vor die Weltpresse getreten, ohne Fragen von Journalisten zu beantworten. Erst gab Putin eine Erklärung ab, in der er das Treffen mit Trump lobte, dann äußerte der US-Präsident sich ebenfalls anerkennend. Als beide Präsidenten ihre Erklärungen abgegeben hatten, hoben sich die Hände der Journalisten, die Fragen stellen wollten. Doch es gab nur Dank für die Aufmerksamkeit - und beide verließen den Raum.

    Die Unterredungen im engen Kreis mit den Außenministern und den Beratern der Präsidenten dauerten nach Kremlangaben etwa 2 Stunden und 45 Minuten. Bei dem Gipfel sollte es vor allem um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen. Eine Waffenruhe wurde nicht verkündet./mau/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
