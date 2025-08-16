Trump kündigt Gespräche mit Nato und Selenskyj an

Trump hält nach dem Gespräch mit Putin allerdings Punkte für ungeklärt. Man habe sich bei vielen Punkten geeinigt. "Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen", sagte Trump.

ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Kürze mit den Europäern besprechen. "Ich werde mit der Nato telefonieren, in Kürze werde ich die verschiedenen Personen anrufen, die ich für geeignet halte, und natürlich auch Präsident Selenskyj, um ihnen von dem heutigen Treffen zu berichten", sagte Trump bei der gemeinsamen Pressekonferenz. "Letztendlich liegt die Entscheidung bei ihnen." Trump sprach von einem sehr produktiven Treffen.

Auch der russische Präsident sagte, die Gespräche seien konstruktiv und inhaltsreich verlaufen. Putin erhielt bei der Pressekonferenz zuerst das Wort. "Wir haben mit Herrn Trump gute direkte Kontakte aufgebaut", sagte Putin. Nach seinen Worten wäre der Ukraine-Krieg mit einem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus gar nicht erst ausgebrochen. Putin fügte hinzu, dass Moskau "ehrlich interessiert" an einem Ende der Krise sei.

Putin und Trump traten vor die Weltpresse, ohne Fragen von Journalisten zu beantworten. Als beide Präsidenten ihre Erklärungen abgegeben hatten, hoben sich die Hände der Journalisten, die Fragen stellen wollten. Doch es gab nur Dank für die Aufmerksamkeit - und beide verließen den Raum.

Trump hatte Putin am Abend deutscher Zeit nach der Landung auf dem Militärflugplatz von Anchorage empfangen - mit einem langen Händedruck. Bei dem Gipfel sollte es vor allem um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen. Trump sprach danach von Einigungen in wichtigen Punkten, ohne Details zu nennen.

Zuvor hatten Trump und Putin über zwei Stunden in kleinen Kreis gesprochen, bei dem unter anderem die Außenminister dabei waren./jcf/DP/zb



