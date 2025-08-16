Noch wichtige offene Punkte

ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hält nach dem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin viele Punkte für ungeklärt. "Wir hatten ein extrem produktives Treffen und haben uns bei vielen Punkten geeinigt. Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen", sagte Trump bei einem kurzen gemeinsamen Auftritt mit Putin vor der Presse./cfa/DP/zb



