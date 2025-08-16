    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    Noch wichtige offene Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen mit Putin war produktiv, viele Einigungen.
    • Wenige Punkte bleiben ungeklärt, einige unwichtig.
    • Gute Chancen, wichtiges Ziel zu erreichen, sagt Trump.

    ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hält nach dem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin viele Punkte für ungeklärt. "Wir hatten ein extrem produktives Treffen und haben uns bei vielen Punkten geeinigt. Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen", sagte Trump bei einem kurzen gemeinsamen Auftritt mit Putin vor der Presse./cfa/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

