    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zu den ersten 100 Tagen von Papst Leo

    Für Sie zusammengefasst
    • Papst Leo: Phänomen der anhaltenden Sympathie.
    • Phantom, da unklare Richtung für die Kirche.
    • Kirchenvertreter können seine Pläne nicht einschätzen.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu den ersten 100 Tagen von Papst Leo:

    "Dieser Papst ist Phänomen und Phantom zugleich. Ein Phänomen, weil die Welle der Sympathie, die ihm direkt nach dem "Habemus Papam" entgegen schwappte, nicht abebbt. Ein Phantom, weil sich nicht einmal hochrangige Kirchenvertreter einzuschätzen trauen, wie er das aufgrund innerer und äußerer Umstände leckgeschlagene Kirchen-Schiff in ruhigeres Fahrwasser zu steuern gedenkt. Zu erleben ist, um das maritime Bild weiter zu bemühen, ein Moment der Windstille."/yyzz/DP/men



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu den ersten 100 Tagen von Papst Leo Die "Augsburger Allgemeine" zu den ersten 100 Tagen von Papst Leo: "Dieser Papst ist Phänomen und Phantom zugleich. Ein Phänomen, weil die Welle der Sympathie, die ihm direkt nach dem "Habemus Papam" entgegen schwappte, nicht abebbt. Ein Phantom, …