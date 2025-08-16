    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Seil am Strommast kaputt

    ICE bleibt in Köln liegen

    Für Sie zusammengefasst
    • ICE mit 600 Fahrgästen in Köln steckengeblieben.
    • Zug kollidierte mit Tragseil eines Strommasts.
    • Fahrgäste sicher evakuiert, Bus zum Bahnhof organisiert.

    KÖLN (dpa-AFX) - Ein ICE mit 600 Fahrgästen an Bord ist am Abend in Köln stundenlang auf offener Strecke steckengeblieben. Der Zug war gegen das Tragseil eines Strommasts gefahren und konnte die Fahrt nicht fortsetzen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Fahrgäste wurden aus dem ICE gebracht, gegen 21.30 Uhr hatten alle den Zug verlassen. Anschließend wurden sie mit einem Bus zum Bahnhof gebracht.

    Der defekte Zug sei in ein Werk nach Köln-Nippes geschleppt worden, sagte eine Bahnsprecherin. Die Oberleitung der Strecke sollte den Angaben zufolge in der Nacht repariert werden. Die Auswirkungen auf den Gleisverkehr seien aber gering, da alle Züge umgeleitet werden könnten. Wie lange der betroffene Streckenabschnitt noch gesperrt bleibt, war am frühen Morgen offen.

    Laut Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach Angaben der Bahnsprecherin klagte ein Fahrgast über Kreislaufprobleme. Die Klimaanlagen in Zügen verfügen ihren Worten zufolge über eine Notstromversorgung und funktionieren grundsätzlich auch ohne Strom von der Oberleitung. Wie lange der Notstrom zum Betreiben der Klimaanlagen reichte, konnte die Sprecherin nicht sagen.

    Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr. Betroffen war der Zeitung "Express" zufolge die Strecke zwischen Köln Messe/Deutz und Köln-Mühlheim./cht/DP/zb





