'Wir sehen mehr Starkregenereignisse.'

BERLIN (dpa-AFX) - Das Technische Hilfswerk (THW) muss wegen extremer Wetter-Ereignisse immer öfter ausrücken. "Die Einsatzintensität des THW hat sich ganz klar vergrößert, das heißt sowohl quantitativ als auch qualitativ", sagte die THW-Präsidentin Sabine Lackner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir merken, dass die Extremwetterereignisse klimawandelbedingt zugenommen haben. Wir sehen vor allem mehr Starkregenereignisse."

Lackner zufolge lösen extreme Niederschläge auch größere Einsätze aus. "Ich gehe davon aus, dass das künftig weiter zunehmen wird. Wir sehen es bereits heute an unseren Einsatzzahlen", sagte sie.