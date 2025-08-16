    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    THW zum Wetter

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Wir sehen mehr Starkregenereignisse.'

    Für Sie zusammengefasst
    • THW rückt häufiger wegen Extremwetter aus.
    • Einsatzintensität hat quantitativ und qualitativ zugenommen.
    • Wetterdienst warnt vor Gewittern und Starkregen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Technische Hilfswerk (THW) muss wegen extremer Wetter-Ereignisse immer öfter ausrücken. "Die Einsatzintensität des THW hat sich ganz klar vergrößert, das heißt sowohl quantitativ als auch qualitativ", sagte die THW-Präsidentin Sabine Lackner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir merken, dass die Extremwetterereignisse klimawandelbedingt zugenommen haben. Wir sehen vor allem mehr Starkregenereignisse."

    Lackner zufolge lösen extreme Niederschläge auch größere Einsätze aus. "Ich gehe davon aus, dass das künftig weiter zunehmen wird. Wir sehen es bereits heute an unseren Einsatzzahlen", sagte sie.

    Wetterdienst rechnet mit Gewittern

    Am Freitagabend hatte es in Teilen Deutschlands Regen und Gewitter gegeben. Über größere Schäden ist zunächst nichts bekanntgeworden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für die Nacht zum Samstag von den Alpen und dem Schwarzwald bis nach Ostsachsen und Ostbayern weitere Gewitter. Örtlich seien Unwetter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen, hieß es in der Vorhersage am Abend.

    In den vergangenen Tagen hatte vielmehr Hitze den Menschen in Deutschland zu schaffen gemacht. Am Freitag wurde laut vorläufiger Daten der bundesweite Spitzenwert in Kitzingen bei Würzburg mit 37,1 Grad gemessen./cht/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    THW zum Wetter 'Wir sehen mehr Starkregenereignisse.' Das Technische Hilfswerk (THW) muss wegen extremer Wetter-Ereignisse immer öfter ausrücken. "Die Einsatzintensität des THW hat sich ganz klar vergrößert, das heißt sowohl quantitativ als auch qualitativ", sagte die THW-Präsidentin Sabine Lackner dem …