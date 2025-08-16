TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote

Für die Zahlung des Kaufpreises stehen die liquiden Mittel des Konzerns von zuletzt rund 870 Millionen Euro zur Verfügung. "Die Liquidität wird durch eine Brückenfinanzierung von bis zu 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten unterstützt", hieß es in der Mitteilung. Diese werde von der Bank of America und der französischen Großbank Societe Generale bereitgestellt. Die Brückenfinanzierung soll durch verschiedene potenzielle Kapitalmarktinstrumente refinanziert werden, sofern die Bedingungen dies zulassen.

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien will nach einem Zukauf in Polen künftig einen höheren Anteil des operativen Gewinns als Dividende direkt an die Aktionäre weitergeben. Erstmalig für das Geschäftsjahr 2026 will der im MDax notierte Immobilienkonzern mindestens 50 Prozent des operativen Gewinns (FFO I) ausschütten. Für das laufende Geschäftsjahr gelte weiter die bisherige Ausschüttungsquote von 40 Prozent, teilte das Unternehmen am Samstag in Hamburg mit. Gestützt wird die Erhöhung der Ausschüttungsquote auf die positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sowie den erwarteten Beiträgen zum Zahlungsmittelfluss (Cashflow) aus dem geplanten Kauf von rund 5.300 Neubauwohnungen in Polen für umgerechnet rund 565 Millionen Euro.

Die Wohnungen sind den Angaben zufolge in den sechs größten Städten Polens. Durch den Zukauf werde die Marktpräsenz in Breslau, Posen und Lodz gestärkt. Zudem werde der Mietwohnungsmarkt in Warschau, Krakau und Danzig betreten. Der Vollzug der Transaktion wird nach Freigabe durch die polnische Kartellbehörde zum Ende des dritten oder im Verlauf des vierten Quartals erwartet. TAG wird den Angaben zufolge nach dem Ankauf der Wohnungen in Polen über ein Portfolio von circa 8.700 Mietwohnungen verfügen.

Zudem befinden sich rund 1.450 Einheiten aktuell im Bau und werden im Wesentlichen bereits 2026 fertiggestellt. Das Ziel von rund 10.000 Mietwohnungen in Polen werde damit frühzeitig erreicht. "Zugleich sehen wir in Polen weiterhin Wachstumsmöglichkeiten. Wir werden also auch in den nächsten Jahren unser Vermietungsportfolio weiter Schritt für Schritt ausbauen", hieß es weiter. In Deutschland verfügt TAG Immobilien über rund 83.000 Wohnungen. /zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 46,94 auf NYSE (16. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +7,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,82 %. Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Mrd.. TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -9,74 %/+22,50 % bedeutet.



