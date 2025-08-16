33 0 Kommentare Onco-Innovations: 90 % der Warrants bei 0,60 $ ausgeübt!

Onco-Innovations Ltd. hat mit der erfolgreichen Ausübung von über 90 % der Aktienkauf-Warrants einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Diese beeindruckende Umwandlungsquote spiegelt das Vertrauen der Aktionäre in die strategische Ausrichtung und Innovationskraft des Unternehmens wider. Als Spezialist für Krebsforschung und -behandlung setzt Onco-Innovations auf exklusive, patentierte Technologien zur Therapie solider Tumore. Im wachsenden Onkologie-Sektor, der bis 2032 ein Volumen von 479 Milliarden USD erreichen soll, spielt Onco-Innovations eine Schlüsselrolle. Investoren haben die Chance, in ein Unternehmen zu investieren, das die Krebstherapie revolutionieren und signifikante Kapitalgewinne erzielen könnte.

