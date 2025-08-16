    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Preisbeben droht

    397 Aufrufe 397 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hohe Crash-Gefahr bei Silber? Silberpreis bald bei 20 US-Dollar?

    War es eine verschenkte Handelswoche? Silber setzte die Konsolidierung fort. Derzeit fehlt dem Edelmetall die Kraft, über 40 US-Dollar vorzustoßen. Die Rally wankt. Lässt sich daraus ein erhöhtes Crash-Risiko ableiten?

    Für Sie zusammengefasst
    Preisbeben droht - Hohe Crash-Gefahr bei Silber? Silberpreis bald bei 20 US-Dollar?
    Foto: adobe.stock.com

    Silber nach US-Inflationsdaten

    Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Juli schürte am Markt Hoffnungen, dass die Fed womöglich doch die Leitzinsen in 2025 stärker senken könnte als bislang angenommen. Das würde Gold, Silber & Co. weiter antreiben. Unter diesem Aspekt wurden auch die unter der Woche veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten und US-Erzeugerpreisdaten für Juli erwartet. Während die US-Verbraucherpreise die Zinssenkungsphantasien weiter befeuerten, sorgten die am Donnerstag (14. August) veröffentlichten US-Erzeugerpreisdaten für einigermaßen Ernüchterung. Der erhoffte Preisschub blieb für die Edelmetalle letztendlich aus. Der Silberpreis setzte seine Konsolidierung fort; wie im Übrigen auch der Goldpreis. Übergeordnet ist bei Gold trotz fortgesetzter Schwäche alles im grünen Bereich. Die 4.000 US-Dollar bleiben das übergeordnete Ziel für den Goldpreis. 

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.749,79€
    Basispreis
    16,35
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.998,82€
    Basispreis
    16,50
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    US-Anleiherenditen und US-Dollar halten Silber (noch) im Zaum

    Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Sowohl der US-Dollar-Index als auch die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen laufen seit geraumer Zeit mehr oder weniger seitwärts. Entsprechend fehlen aktuell die Impulse für Silber. Das könnte sich jedoch bald ändern.

    Sichern Sie sich jetzt den aktuellen Report "Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung" kostenlos!

    Kommt der Preisschub für Silber? Jackson Hole wirft Schatten voraus

    Das legendäre Jackson Hole Economic Policy Symposium beginnt in diesem Jahr am 21. August und dauert drei Tage. Das Treffen von Zentralbankern, Politikern und Ökonomen initiierte in der Vergangenheit bereits das eine oder andere Preisbeben bei den Edelmetallen. Insofern wird nicht zuletzt die Rede von US-Notenbankchef Powell auf dem Symposium mit großer Spannung erwartet. Die Marktakteure erhoffen sich wertvolle Hinweise bezüglich der weiteren Zinspolitik der Fed.

    Zusammengefasst - Erhöhte Crash-Gefahr bei Silber? 

    Die fortgesetzte Konsolidierung mag Nerven kosten, doch sie verläuft unverändert in geordneten Bahnen. Das wiederum schürt die Hoffnungen auf eine baldige Fortsetzung der Silberpreisrallye. Wie bereits in zurückliegenden Kommentaren zu Silber dargelegt: Solange Silber oberhalb von 35 US-Dollar notiert, bleiben die übergeordneten Bewegungsziele von 43 US-Dollar und 50 US-Dollar aktiv. Eine erhöhte Crash-Gefahr ist aktuell nicht auszumachen. Vielmehr stützen fundamentale Faktoren (Silber im Defizit, Silber als Alternative zu Gold) den Silberpreis. Und so dürften sich auch abseits von Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 weiterhin interessante Aktien im Silbersektor finden lassen. Gerade die Aktien der beiden Silberproduzenten Pan American Silver und Hecla Mining sehen ob der vorliegenden Ausbruchskonstellationen aktuell überaus vielversprechend aus. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.
     


    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Preisbeben droht Hohe Crash-Gefahr bei Silber? Silberpreis bald bei 20 US-Dollar? War es eine verschenkte Handelswoche? Silber setzte die Konsolidierung fort. Derzeit fehlt dem Edelmetall die Kraft, über 40 US-Dollar vorzustoßen. Die Rally wankt. Lässt sich daraus ein erhöhtes Crash-Risiko ableiten?