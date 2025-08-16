Hohe Crash-Gefahr bei Silber? Silberpreis bald bei 20 US-Dollar?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Juli schürte am Markt Hoffnungen, dass die Fed womöglich doch die Leitzinsen in 2025 stärker senken könnte als bislang angenommen. Das würde Gold, Silber & Co. weiter antreiben. Unter diesem Aspekt wurden auch die unter der Woche veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten und US-Erzeugerpreisdaten für Juli erwartet. Während die US-Verbraucherpreise die Zinssenkungsphantasien weiter befeuerten, sorgten die am Donnerstag (14. August) veröffentlichten US-Erzeugerpreisdaten für einigermaßen Ernüchterung. Der erhoffte Preisschub blieb für die Edelmetalle letztendlich aus. Der Silberpreis setzte seine Konsolidierung fort; wie im Übrigen auch der Goldpreis. Übergeordnet ist bei Gold trotz fortgesetzter Schwäche alles im grünen Bereich. Die 4.000 US-Dollar bleiben das übergeordnete Ziel für den Goldpreis.

US-Anleiherenditen und US-Dollar halten Silber (noch) im Zaum

Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Sowohl der US-Dollar-Index als auch die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen laufen seit geraumer Zeit mehr oder weniger seitwärts. Entsprechend fehlen aktuell die Impulse für Silber. Das könnte sich jedoch bald ändern.

Kommt der Preisschub für Silber? Jackson Hole wirft Schatten voraus

Das legendäre Jackson Hole Economic Policy Symposium beginnt in diesem Jahr am 21. August und dauert drei Tage. Das Treffen von Zentralbankern, Politikern und Ökonomen initiierte in der Vergangenheit bereits das eine oder andere Preisbeben bei den Edelmetallen. Insofern wird nicht zuletzt die Rede von US-Notenbankchef Powell auf dem Symposium mit großer Spannung erwartet. Die Marktakteure erhoffen sich wertvolle Hinweise bezüglich der weiteren Zinspolitik der Fed.

Zusammengefasst - Erhöhte Crash-Gefahr bei Silber?

Die fortgesetzte Konsolidierung mag Nerven kosten, doch sie verläuft unverändert in geordneten Bahnen. Das wiederum schürt die Hoffnungen auf eine baldige Fortsetzung der Silberpreisrallye. Wie bereits in zurückliegenden Kommentaren zu Silber dargelegt: Solange Silber oberhalb von 35 US-Dollar notiert, bleiben die übergeordneten Bewegungsziele von 43 US-Dollar und 50 US-Dollar aktiv. Eine erhöhte Crash-Gefahr ist aktuell nicht auszumachen. Vielmehr stützen fundamentale Faktoren (Silber im Defizit, Silber als Alternative zu Gold) den Silberpreis. Und so dürften sich auch abseits von Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 weiterhin interessante Aktien im Silbersektor finden lassen. Gerade die Aktien der beiden Silberproduzenten Pan American Silver und Hecla Mining sehen ob der vorliegenden Ausbruchskonstellationen aktuell überaus vielversprechend aus.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

