    Medwedew

    Verhandlungen und Krieg können zeitgleich laufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gipfel zeigt Verhandlungen und Kampfhandlungen möglich.
    • Medwedew lobt Treffen als Erfolg für Russland.
    • Ukraine und Europäer sollen Kampfhandlungen beenden.

    MOSKAU (dpa-AFX) - Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist für Russland ein Beleg dafür, dass Verhandlungen über ein Kriegsende und Kampfhandlungen zeitgleich laufen können. "Das Treffen hat gezeigt, dass Verhandlungen ohne vorherige Bedingungen und gleichzeitig mit der Fortsetzung der militärischen Spezialoperation möglich sind", schrieb Ex-Präsident Dmitri Medwedew bei Telegram. Mit militärischer Spezialoperation bezeichnet Russland offiziell den Krieg gegen die Ukraine.

    Vor allem hätten beide Seiten bei ihrem Treffen in Alaska deutlich gemacht, dass es in erster Linie an der Ukraine und den Europäern liege, ein Ende der Kampfhandlungen zu erreichen, sagte der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates. Den Überfall auf die Ukraine hatte allerdings Russland im Februar 2022 begonnen.

    Medwedew lobte den Gipfel in Alaska als Erfolg für Russland. Es sei ruhig und ohne Ultimaten ein vollwertiger Mechanismus für Kontakte auf höchster Staatsebene geschaffen worden. Putin habe bei dem Treffen die russischen Bedingungen für ein Kriegsende dargelegt. Im Ergebnis hätten die USA zumindest vorerst keinen weiteren Druck auf Russland aufgebaut./ast/DP/stk





    dpa-AFX
