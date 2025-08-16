Treffen mit Selenskyj bisher kein Thema

MOSKAU (dpa-AFX) - Beim Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska ist nach Kreml-Angaben ein Dreier-Treffen mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj kein Thema gewesen. Ein solcher Gipfel sei bisher nicht angesprochen worden, sagte Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, dem russischen Staatsfernsehen.

Auch das Datum für ein nächstes Treffen von Putin und Trump sei bisher nicht bekannt, sagte Uschakow. Putin hatte Trump beim Gipfel in Anchorage bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse nach Moskau eingeladen. Der russische Präsident machte indes auf der Rückreise nach Moskau in der Region Tschukotka im Fernen Osten Station, um dort Gespräche über die regionale Entwicklung zu führen.

Putin und Trump hatten bei ihrem etwa dreistündigen Treffen am Freitag in Alaska über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gesprochen. Ein konkretes Ergebnis wurde nicht verkündet. Die von Trump und der Ukraine sowie von den Europäern geforderte Waffenruhe wurde zunächst nicht vereinbart. Putin und Trump kündigten weitere Gespräche an./mau/DP/stk



