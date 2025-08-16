    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kreml nach Gipfel

    Treffen mit Selenskyj bisher kein Thema

    Für Sie zusammengefasst
    • Gipfel in Alaska: Dreier-Treffen mit Selenskyj nicht Thema.
    • Nächstes Treffen von Putin und Trump noch unklar.
    • Keine Einigung über Waffenruhe im Ukraine-Konflikt.

    MOSKAU (dpa-AFX) - Beim Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska ist nach Kreml-Angaben ein Dreier-Treffen mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj kein Thema gewesen. Ein solcher Gipfel sei bisher nicht angesprochen worden, sagte Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, dem russischen Staatsfernsehen.

    Auch das Datum für ein nächstes Treffen von Putin und Trump sei bisher nicht bekannt, sagte Uschakow. Putin hatte Trump beim Gipfel in Anchorage bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse nach Moskau eingeladen. Der russische Präsident machte indes auf der Rückreise nach Moskau in der Region Tschukotka im Fernen Osten Station, um dort Gespräche über die regionale Entwicklung zu führen.

    Putin und Trump hatten bei ihrem etwa dreistündigen Treffen am Freitag in Alaska über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gesprochen. Ein konkretes Ergebnis wurde nicht verkündet. Die von Trump und der Ukraine sowie von den Europäern geforderte Waffenruhe wurde zunächst nicht vereinbart. Putin und Trump kündigten weitere Gespräche an./mau/DP/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

