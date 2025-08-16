    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump nach Gipfeltreffen zurück in Washington

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump zurück in Washington nach Putin-Treffen
    • Gespräch über Ukraine-Krieg in Anchorage geführt
    • Gipfeltreffen ohne öffentliche Waffenruhe-Diskussion

    ANCHORAGE/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska zurück in Washington. Seine Maschine, die Air Force One, landete am frühen Samstag (Ortszeit) auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt, wie mitreisende Journalisten berichteten. Trump hatte mit Putin in Anchorage über den Ukraine-Krieg gesprochen. Das Gipfeltreffen war ohne öffentliche Äußerungen zu einer möglichen Waffenruhe verlaufen./bg/DP/stk



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

