Trump nach Gipfeltreffen zurück in Washington
- Trump zurück in Washington nach Putin-Treffen
- Gespräch über Ukraine-Krieg in Anchorage geführt
- Gipfeltreffen ohne öffentliche Waffenruhe-Diskussion
ANCHORAGE/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska zurück in Washington. Seine Maschine, die Air Force One, landete am frühen Samstag (Ortszeit) auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt, wie mitreisende Journalisten berichteten. Trump hatte mit Putin in Anchorage über den Ukraine-Krieg gesprochen. Das Gipfeltreffen war ohne öffentliche Äußerungen zu einer möglichen Waffenruhe verlaufen./bg/DP/stk
