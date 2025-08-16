    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schumer

    Trump hat von Putin nichts erhalten

    Für Sie zusammengefasst
    • Schumer kritisiert Trump für Treffen mit Putin.
    • Trump verleiht Putin internationale Legitimität.
    • Treffen wird als Theater ohne Diplomatie angesehen.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert.

    "Donald Trump hat heute dem autokratischen Schurken Wladimir Putin den Roten Teppich ausgerollt", sagte Schumer einer Mitteilung zufolge. Während Details zum Gesprächsinhalt zwischen Trump und Putin noch auf sich warten ließen, scheine es so, als habe der US-Präsident dem Russen Legitimität auf einer internationalen Bühne verliehen und keinerlei Rechenschaftspflicht abverlangt - aber im Gegenzug nichts erhalten.

    Schumer fügte hinzu: "Wir befürchten, dass es keine Diplomatie war, sondern reines Theater."/cmy/DP/stk





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
