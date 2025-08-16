DAX – Das mit dem Ausbruch dürfte schwerfallen

Sicher haben nicht allzu viele Marktteilnehmer mit wirklich greifbaren Resultaten beim Putin/Trump-Treffen gerechnet. Keine Resultate dürften dem Aktienmarkt aber auch keinen nachhaltigen Aufwärtsschub bescheren. An die Situation in den Krisenregionen der Welt haben sich die Marktteilnehmer aber inzwischen offenbar gewöhnt. Der DAX kann sich weiterhin auf hohem Niveau halten und klopft gerade wieder am Widerstand an, dessen Bruch gleichbedeutend mit neuen Rekordhochs wäre. Vielleicht hätte eine gewisse Annäherung im Ukraine-Krieg einen solchen Bruch unterstützen können. Nun sollte aber auf die normale historische Bewegung beim DAX geachtet werden. Die saisonale Lage zeigt nämlich, dass die schwierigste Phase des Jahres begonnen hat. Diese dauert laut Statistik bis Anfang Oktober. Dies resultiert nicht zuletzt aus den vielen Crashs und massiven Kursrückgängen, die häufig im September vorgekommen sind. Nur 26 von 65 Jahren konnten im besagten Zeitraum mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Ohne einen Antrieb von außen, mit dieser saisonalen Erwartung und Indikatoren die kurz vor Verkaufssignalen stehen, dürfte es dem DAX sehr schwerfallen, nach oben auszubrechen.

Dow Jones – zunächst nur ein Blick über den Widerstand

Am Freitag hat der Dow Jones eine rote Kerze hinterlassen deren Start über der bisherigen Widerstandszone liegt. Mehr konnten die Marktteilnehmer nicht erreichen. Ein Halten über dieser Zone und damit ein Ausbruchsgap wurde nicht geschafft. Somit darf auch noch nicht von einem Ausbruch gesprochen werden. Die Indikatoren stehen kurz vor Verkaufssignalen. Damit dürfte der Freitagshandel wieder einmal einen Start für eine Korrekturbewegung gewesen sein. Ob die Unterstützungszone erneut getestet wird, bleibt abzuwarten. Zumindest dürfte es dem US-Leitindex schwerfallen, nachhaltig nach oben auszubrechen.

Gold – hält sich auf hohem Niveau stabil, mehr nicht

Die Unsicherheit in der Welt spiegelt sich im Gold derzeit lediglich so wider, dass keine größeren Abgaben zu beobachten sind. Vielmehr bewegt sich das gelbe Edelmetall zwischen zwei Zonen hin und her. Entsprechend notieren die Indikatoren im neutralen Bereich. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung dürfte somit zunächst nicht auf der Agenda stehen. Von der reinen Technik her, dürfte es sich um eine Art Rechteck handeln. Hier müsste ein Ausbruch dann nach oben erfolgen.

Öl – Auf niedrigem Niveau zunächst abgefangen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl konnte den jüngsten Abwärtstrend zumindest etwas abmildern und mit einem Hammer bremsen. Allerdings hat der Freitag bereits wieder gezeigt, dass es noch nicht beschlossene Sache ist, dass nun wieder eine Anstiegsbewegung ansteht. Zumindest wurde das letzte Tief von Ende Juni leicht unterschritten, was eine Bestätigung des bestehenden Trends bedeutet. Die Indikatoren befinden sich im überverkauften Bereich und könnten somit zumindest ein weiteres Abdriften verhindern oder zumindest abbremsen.

Bitcoin/USD – Ausbruch gescheitert

Mit einem zusammengesetzten Shooting-Star wurde der Ausbruchsversuch des Bitcoins bereits nach zwei Tagen wieder beendet. Als die Medien das neue Rekordhoch noch feierten, war es bereits wieder vorüber mit der Euphorie. Dies bedeutet nicht, dass der Bitcoin nicht weiter ansteigen kann. Zunächst hat die Kryptowährung aber wieder nachgegeben und muss nun einen Boden (vorzugsweise in der alten Widerstandszone) finden, um einen neuen Anlauf zu generieren. Wegen der Verkaufssignale bei den Indikatoren, dürfte dies zum Wochenbeginn noch nicht erfolgen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

