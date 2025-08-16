Berlin pocht auf handfeste Sicherheitsgarantien für Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin betont die Bundesregierung die Bedeutung effektiver Sicherheitsgarantien für die Ukraine als Voraussetzung für eine Friedenslösung. Eine Zustimmung der Ukraine zu einer Verhandlungslösung sei nur vorstellbar, wenn sie sicher sein könne, dass ihre staatliche Existenz und Souveränität effektiv gewahrt bleibe, hieß es aus Regierungskreisen.

"Und da reichen keine schönen Worte, schon gar nicht schöne Worte auf der russischen Seite. Da braucht es Materielles, Handfestes, Greifbares", hieß es weiter.