Dreier-Gipfel könnte Frieden vor Weihnachten bringen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Senator Lindsey Graham hält einen Frieden in der Ukraine noch vor Weihnachten für möglich. Das sagte der republikanische Politiker dem Sender Fox News nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin in Alaska.

Demnach könnte es bei einem Dreier-Gipfel zwischen Trump, Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Durchbruch kommen. Dass Putin einem solchen Treffen Trumps Darstellung zufolge zugestimmt habe, sei der größte Erfolg des Treffens in Alaska, so Graham.