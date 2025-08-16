    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Strack-Zimmermann

    Bilder aus Alaska Geschenk für Putin

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin als klarer Gewinner des Trump-Gipfels.
    • Trump rollte roten Teppich aus, kehrte ohne Deal.
    • Putins Isolation beendet, als respektierter Staatschef.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht Kremlchef Wladimir Putin als "klaren Gewinner" des Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Alaska. "Dealmaker Trump rollte ihm in Alaska den roten Teppich aus, kehrte aber ohne Deal zurück. Für Putin dagegen waren die Bilder aus Anchorage ein Geschenk", kritisiert die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament.

    Putins internationale Isolation wirke beendet, er sei von Trump wie ein respektierter Staatschef hofiert worden - und nicht wie ein Kriegsverbrecher und Massenmörder. Trump sei Putin nicht gewachsen, so Strack-Zimmermann weiter. "Wer Frieden als Bühne für Selbstdarstellung missbraucht, schwächt die freie Welt."/rdz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
